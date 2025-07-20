不是金錢、不是激情 哈佛教授揭示婚姻存亡關鍵因素
哈佛教授亞瑟·布魯克斯（Arthur Brooks）指出，婚姻是否能走得長久，關鍵在於「友誼」而非「激情」。他在一檔podcast節目中強調，最理想的夫妻關係是彼此成為最好的朋友。
據英媒UNILAD報導，布魯克斯曾在《The Peter Attia Drive》節目上直言：「婚姻的目標不是激情，而是友誼。這才是婚姻的真正目的——你必須和你的配偶是親密的朋友，最好是最好的朋友。」他同時指出，夫妻同住在一個屋簷下，雙方卻依然覺得孤單，是最有可能離婚的徵兆之一。
布魯克斯表示，夫妻應該積極嘗試並探索各種興趣，以發展出能一起參與的嗜好和活動，避免感情在日復一日的生活中消磨，特別是除了孩子之外毫無共同話題的夫妻，更容易因此疏遠彼此。他指出，育有孩子的夫妻更該積極尋找彼此間的深遠連結，因為當孩子不再是生活的中心時，夫妻間的孤獨感往往會變得更加明顯。
這一觀點也得到了心理專家的支持。心理諮商師葛雷迪·舒姆威（Grady Shumway）在接受Marriage.com的訪問時指出，共同興趣可以有效增進伴侶間的連結和親密感，但每對夫妻的需求不同，有些人可能更看重共同的價值觀、溝通與情感支持。
🌀最新颱風動態
▪️薇帕颱風今明襲港澳、廣東 本周熱帶系統恐發展吳德榮揭北台被襲機率
▪️薇帕颱風大雷雨炸台東「國家級警報」響 2地列淹水警戒
▪️颱風假有望？薇帕增強影響擴大 「6縣市」累積雨量達停課標準
▪️薇帕將升格中颱 粉專：南部雨勢增強 下周熱帶系統恐朝向台灣附近
▪️雨彈升級 薇帕颱風外圍環流影響 屏東花蓮台東大豪雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言