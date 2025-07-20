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不是金錢、不是激情 哈佛教授揭示婚姻存亡關鍵因素

聯合新聞網／ 綜合報導
哈佛教授亞瑟·布魯克斯指出，理想的夫妻關係是彼此成為最好的朋友。示意圖／Ingimage
哈佛教授亞瑟·布魯克斯指出，理想的夫妻關係是彼此成為最好的朋友。示意圖／Ingimage

哈佛教授亞瑟·布魯克斯（Arthur Brooks）指出，婚姻是否能走得長久，關鍵在於「友誼」而非「激情」。他在一檔podcast節目中強調，最理想的夫妻關係是彼此成為最好的朋友。

英媒UNILAD報導，布魯克斯曾在《The Peter Attia Drive》節目上直言：「婚姻的目標不是激情，而是友誼。這才是婚姻的真正目的——你必須和你的配偶是親密的朋友，最好是最好的朋友。」他同時指出，夫妻同住在一個屋簷下，雙方卻依然覺得孤單，是最有可能離婚的徵兆之一。

布魯克斯表示，夫妻應該積極嘗試並探索各種興趣，以發展出能一起參與的嗜好和活動，避免感情在日復一日的生活中消磨，特別是除了孩子之外毫無共同話題的夫妻，更容易因此疏遠彼此。他指出，育有孩子的夫妻更該積極尋找彼此間的深遠連結，因為當孩子不再是生活的中心時，夫妻間的孤獨感往往會變得更加明顯。

這一觀點也得到了心理專家的支持。心理諮商師葛雷迪·舒姆威（Grady Shumway）在接受Marriage.com的訪問時指出，共同興趣可以有效增進伴侶間的連結和親密感，但每對夫妻的需求不同，有些人可能更看重共同的價值觀、溝通與情感支持。

離婚 配偶 孤獨 婚姻 夫妻關係

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