情侶年收300萬！男友堅持「存到500萬才結婚」 一票網友吐實話：不想娶妳

和另一半攜手步入婚姻前，財務方面該怎麼規劃？一名女網友分享，近期和男友討論結婚計劃時，對方稱「雙方要存500萬」才敢結婚，讓她疑惑發問「這是合理的嗎？還是男友不想和我結婚？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「結婚存款需要五百萬合理嗎？」為題，指出自己今年28歲，年收入約120萬元，而男友33歲，年薪180萬元。目前交往第三年，詢問男友是否有結婚的打算？沒想到男友卻回「等雙方存到500萬元才敢結婚」。

這名女網友進一步說明，男友認為500萬元是用來支付婚禮、蜜月、租房以及預留一年的失業備用金，但她覺得500萬元的要求太高，但男友堅持要謹慎一些，讓她好奇詢問「是男友還不想跟我結婚？還是這個數字其實是合理的？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「他真心要妳，早就結了，哪這麼多廢話？」、「簡單說就是他還不想定下來，等他存到500萬就會娶別人了」、「就不想娶你，隨便找個理由啦」、「不是不結婚，是不想跟你結婚，結案」、「妳有在存錢嗎？還是都月光？所以她才不敢跟你結婚」、「我是勸你不要浪費時間在他身上了，為什麼不能結婚再存？」。

不過，也有部分網友認為謹慎一點好，回應「都有可能欸，是我也會有絕對的經濟保障，再考慮婚姻」、「只能說他是個難得好人，還會想到緊急預備金，這種人不多」、「萬一蜜月期間妳懷孕，還要加上寶寶的費用，可以理解男友的擔憂欸」。

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