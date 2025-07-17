身陷9年婚外情困局 女感嘆：是痴情還是被耽誤？

9年的婚外情已超越一般俗話說的「7年之癢」，讓一位即將年滿50的女網友陷入深深的感情糾結與情感迷惘。她與一名同樣已婚且育有子女的男子外遇交往多年，儘管彼此都有家庭責任與子女，但這段不倫感情從未中斷，甚至一度甜蜜如初，視訊、電話、見面頻繁，外出旅行也不在話下。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」貼文透露，過去兩人每月有超過6天能夠見面相處，有時還能共度夜晚、出國旅遊。然而，近來情勢丕變，自從對方的妻子起疑後，男方不僅大幅減少與她見面的時間，還將她「藏起來」，甚至在家人面前聲稱「已經斷了聯絡」。原PO感傷的吐露「我生病時打電話，他也不敢接，這樣的關係真的還能算是感情嗎？」現在他們每個月可能只見一次，甚至就在汽車旅館叫外送、簡單吃點東西就結束。

儘管如此，原PO表示，兩人感情本身並沒有出現問題，依舊有愛、有互動，對方也承諾會離婚，會給她一個名份。原PO說：「他對我還是一樣溫柔，會報備，會回訊息，會給我安全感，但實際行動卻總讓人感到遲疑。」

貼文PO出，引發不同想法的網友們熱議，有人勸說，「9年了妳還不醒？渣男的話都一樣，快點回頭才不會後悔莫及」、「都當阿嬤了，妳怎麼還會相信外遇的男人說他不愛老婆這件事」、「9年了！可以了。快50歲沒青春，對方也不是傻子。若妳還是30歲，可以用青春外貌，快50歲奉勸放了。男方已經在閃妳了，歲數很現實，別再傻下去」。

也有網友力勸原PO先解決婚姻問題，「離婚吧！對妳對你老公都好，外面那個就算了吧，妳等到死也不會有結果的」、「我見過笨女人，但是沒見過像妳這麼笨的女人」、「妳先離婚，用單身的身份逼他離婚，接下來就知道他說的是真的假的，如果妳不敢先離婚代表妳心裡知道結果是會讓妳後悔的」、「自己都說兩個是婚外情了，是要多光明正大要什麼名份？偷偷摸摸的不就是婚外情最刺激的部分嗎？正大光明在ㄧ起不就沒搞頭了」。

更有人提點原PO說，「妳老公才是最好男人，外面男人玩玩妳，給妳一點好處，真的愛還是自己老婆，妳老公這樣個性才是真的好老公，老了要懂珍惜妳好老公，不然妳老了會更後悔」。

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