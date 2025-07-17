婆媳同住還要和小姑共處屋簷下 人妻怨：家庭開銷小姑沒出過一毛錢

一名人妻近日在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」貼文吐露心聲，表示自己與丈夫為了成家買下上千萬的新房，自付超過8百萬元，加上家中電器與家具幾乎全由他們夫妻負擔。未料婚後不僅要與婆婆同住，還必須長期與一位「明確表示不會出嫁」的小姑共處一屋簷下，卻從未見對方為家庭開銷出過半毛錢，讓她身心俱疲，想請教過來人，她應該怎麼辦？

據原PO描述，婆婆僅在購屋初期資助約100至200萬元，其餘龐大房貸皆由夫妻扛起。家具家電更是他們夫妻「一手包辦」，連小姑房間的冷氣費用都由夫妻出資。然而，小姑不僅未曾主動分攤費用，還曾以「送過一個小家電」為由，拒絕支付電器費用。

令原PO更感無力的是，丈夫為了房貸與車貸幾乎月月月光，讓她開始思考是否該請小姑分擔部分房貸與日常支出。然而礙於關係複雜，開口討論費用分攤讓她倍感壓力，所以想請教過來人是如何處理。

文章一出，引發許多網友共鳴與熱議，多數網友建議說「把房子賣了，把錢還給妳婆婆，自己去外面租房住」、「把頭期款還給婆婆，房子完全屬於自己的，這樣底氣夠了，看不順眼的人事物就可以嗆了」、「這麼計較，真的不要接受資助才能講話大聲」、「頭期款想辦法還給婆婆，然後請婆婆跟小姑另尋住處」。

也有網友提議可以「照市面房租價碼收錢」，更有人關心說，「妳這麼想，那妳先生怎麼想？有共識比較好處理，沒共識就是當無緣人」、「跟妳老公商量看看，由他出面處理」、「妳老公會跟妳說他負擔重嗎？若有妳就可請他跟他妹妹開口分攤，若還是沒有分攤，問看老公該怎麼處理，再參考其他留言建議」、「妳先生如果自己都不提，妳再煩惱或生氣都沒用」。

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