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一起付生活費！她喊結婚「超省錢」 眾人畫重點：站著說話不腰疼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友稱結婚後雙方共同負擔生活所需費用，能省下不少錢。圖／ingimage
一名女網友稱結婚後雙方共同負擔生活所需費用，能省下不少錢。圖／ingimage

結婚後如果雙方一起承擔生活費，真的會比自己過還要省嗎？一名女網友發文，稱結婚後雙方共同負擔生活所需費用，無論租屋、水電都能省下不少錢，讓她直言：「其實結婚很省錢」。

一名女網友在Dcard發文，表示她跟老公從大學開始交往，工作兩年後就結婚了，婚禮並沒有花多少錢，但是長輩給很多錢，夫妻雙方共同繳房租、水電費和網路費用，有一輛結婚時公婆送的車子，不須負擔其餘交通費用，且每天煮飯更省下很多伙食費，讓她直言結婚其實「很省錢」。

原PO表示，平時他們家就很節省，衣服要打折時才買，工作3到5年下來，夫妻兩人都存下了超過兩年的年薪，反而跟單身朋友聊天時，發現他們連付房租都很吃力。但也坦言目前並不打算生小孩，因為擔心照顧小孩所需的費用太高。

此文一出，不少網友指出關鍵的一句話，「重點：長輩給很多」、「長輩有贊助，你們已經贏很多人了」、「重點是長輩啊」、「長輩都幫妳出了，當然很省，別人出的都不算成本」、「重點就是長輩給很多，我爸可能窮到連喜酒的紅包都包不起」'「重點不就是長輩給很多，站著說話腰不疼耶」。

但也有網友表示，結婚確實花費不高，不生小孩就好，「本來就是，結婚真的不是問題，登記就可，就算真的要辦，也能收不少紅包回來，如果桌數賓客控制得當，打平也是有機會」、「沒買房沒養小孩的話，不管是單身還是結婚都很省錢啊」、「不生小孩，是要能多窮，就是兩個單身分擔房租而已」、「結婚問題還好，生小孩開始才是問題」。

結婚 省錢 單身

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