沒3萬就賣房！月薪35K女被逼母威脅給孝親費 網心疼：搬走自己過

為了照顧父母，許多人會給予「孝親費」保障長輩的生活品質。一名女網友發文，稱她的家境並不好，每月只靠1萬租金生活，從小被窮養長大，外出上班後卻被媽媽要求給3萬孝親費，「否則就把阿公的房子賣掉自己花」。對此，網友們紛紛鼓勵：「搬出去，讓自己重新開始」。

一名女網友發文在Dcard發文，表示自己家庭並不富裕，媽媽嫁給身心障礙的爸爸，生活很困苦，只能住阿公買的房子，靠每個月1萬多租金過生活。她從小就是被「窮養」的孩子，所以當同學們都穿名牌鞋，自己只能穿夜市貨；同學出國玩她只能國旅；同學吃連鎖餐廳她只能吃夜市路邊攤。

原PO透露，長大之後她的薪水只有3萬5，已經給了家裡1萬，覺得他們沒工作只靠租金無法生存，媽媽卻威脅她要給3萬元孝親費，「否則就把阿公的房子賣掉自己花」，讓原PO感到相當無奈。她到現在還不敢結婚生子，也批評父母太自私了，如果可以選擇她不想待在這個家裡。

此文一出，不少網友勸她搬出去住，「妳搬出去租1萬塊的房子自己過好生活」、「賣掉，1萬塊自己出去住還比較好」、「搬出去，然後顧好自己吧，繼續待在那裡也只會被吸血，妳的人生是屬於妳自己的」、「妳可以考慮的是自己買房子住，而且妳媽這種理財方式跟邏輯，就算把房子賣掉也很快就揮霍完了」。

也有網友分享自身經驗，和所負擔的孝親費用，「我薪水跟原PO差不多，但我是給1萬4，4000是我的各種保費」、「當初（月薪）3萬5，給1萬我就覺得很吃緊了」、「我爸也是情緒勒索那一套，以前國中的時候新聞報22K，我爸就說過以後我搬出去住工作，然後一個月給他15,000」、「我父母沒有房子還在租屋，我小學是他們賺錢的工具，能打工後是他們的ATM」。

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