吃飯變修行？他吐露女友「吃全素」超麻煩 眾人同感：很難撐下去

近日，一名男網友在論壇Dcard上以「女友吃素，比我想像中更不方便」為題發文，引發熱烈討論。他在貼文中坦言，自己原本非常佩服女友因為信仰及慈悲心選擇吃素，但隨著交往時間拉長，卻發現這樣的飲食習慣差異對兩人的生活造成了許多摩擦，更讓他感到壓力倍增。

男網友表示，女友吃素的堅持讓吃飯這件事變得「很難隨興」。雖然台灣被認為是素食友善的地區，但要找到一家同時符合女友飲食需求、又能讓自己享受的餐廳，難度極高。「有時候好不容易找到一家店，她進去翻菜單後發現蛋奶不行、湯底是大骨的，就又得走人。我能理解她的堅持，但真的有點掃興。」他無奈地說。

此外，聚餐場合也成為兩人尷尬的場景。男網友回憶，有幾次帶女友參加朋友的聚餐，大家點火鍋、燒烤，她卻只能吃白飯配滷花生。「看她這樣我也吃不下，回家她還會小小情緒低落，說自己是不是拖累我。」他表示，明明只是吃飯，卻搞得像是在進行苦行僧的修練。

更讓男網友感到壓力的是，女友的素食理念涉及「殺生有罪」以及「動物是朋友」等信仰層面。雖然女友從未強迫他跟著吃素，但他坦言，這樣的氛圍讓自己在吃肉時感到內心矛盾，甚至想要妥協。「久了我就開始有壓力，彷彿我吃肉的時候有點對不起她的理念一樣。」他直言，飲食習慣的差異已經成為兩人生活中累積性的摩擦。

貼文最後，他坦承自己最近甚至有種「撐得有點辛苦」的感覺。他認為兩人可能不適合長久走下去，但又矛盾於感情本身並沒有問題，只是生活卡關。他向網友求助，希望了解其他人如何處理類似的飲食習慣差異。

此篇貼文迅速引起熱烈討論，不少網友留言表示認同男網友的困境。「不吃蛋奶真的沒什麼東西可以吃欸…」、「就很麻煩，連普通朋友吃素我都覺得很麻煩，天天這樣一定會有很多摩擦。」也有網友建議分開，「當然分開啊，你有辦法堅持未來10年、20年都配合吃素？」、「接受不了就分開吧，就是生活習慣不一樣無法磨合而已。」

然而，也有部分網友為茹素者抱屈。「台灣已經是吃素這麼方便的地方，看到這麼多人對吃素不友善，作為吃素者略感傷。」一名吃素的網友留言道：「吃素從來不是為了麻煩別人，而是在這個還不夠友善的社會裡，努力活得對得起自己。有時候真的不是不合群，而是沒得選。」

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