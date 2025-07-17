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女友等6年換來分手通知！他訴理由討拍 反遭網友集體開轟：爛到不行

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

近日在Dcard論壇上，一篇以「她等我六年，以為會是求婚，結果是叫她搬走」為題的貼文引發熱烈討論。原PO是一名35歲男子，他分享了自己與交往六年的女友分手的過程，卻因行徑被網友痛批「爛到不行」。

原PO提到，他與女友交往六年，其中兩年是遠距離關係。女友為了他搬到新北市，住進原PO父母留下的房子，並在生活中處處照顧他。然而，隨著時間推移，原PO坦言自己對女友的感覺已經消失，甚至連牽手的怦然心動都不復存在。最近因工作機會，他決定前往越南三年，並向女友提出分手。

當原PO告訴女友分手的消息時，女友紅著眼眶回：「所以我等你六年，結果你不是要娶我，是要我搬走？」，她在搬走前僅留下一句：「你爸媽都走了，你該學會什麼叫責任。不是你說沒感覺就可以拍拍屁股讓別人走人。」這句話讓原PO無法反駁，但也引起網友的公憤。

該篇文章迅速引發網友熱烈討論，多數人對男子的行徑表示憤怒與不滿。一些網友留言道：「沒錯，你去死一死不要在這裡討拍」、「不愛了本來就要早點分手，不是享受她六年來幫你當免費勞工後，你有其他規劃就踢走她」、「知道自己對不起她但連道歉都說不出口，真的爛男人一個」。也有網友指出男子對感情的理解過於幼稚：「感覺你對感情有過多的幻想欸，超像第一次談戀愛的人，真正的感情是細水長流，不是轟轟烈烈。」

此外，有不少人為該女子感到不值：「幸好沒跟你結婚，不然才是真的倒霉」、「爛人一個，一個女生有多少個六年可以浪費！」、「好難過，為你的前女友感到不值。」更有人表示男子未來可能會後悔自己的決定：「我敢說你再過幾年就會後悔現在幹的蠢事，但我也慶幸她值得得到更好的人，而那個人肯定不是你。」

遠距 越南 結婚 分手 Dcard

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