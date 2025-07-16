爸媽秒懂！她曝下車1習慣「變守門員攔截」 苦主哀號：上次慘賠9千

育兒生活中總有那些「防不勝防」的瞬間，最近一位媽媽在社團中分享親身經歷，立刻引爆家長們的共鳴。她表示，自己在孩子下車前都會伸出手護住自家車門，不只是怕撞壞，更是怕擦撞到別人的愛車。

一位媽媽在臉書社團「家有男孩崩潰日常」發文並分享一張照片，只見圖中這位家長正用手緊緊扶著自家車門，協助孩子下車。她小心翼翼地撐住門、調整角度，深怕孩子一個不留神、用力過猛，就撞上旁邊那台白色轎車。雖然畫面沒有半句對話，但原PO附上的那句「做爸媽的應該都懂」已道盡家長的心聲。

貼文曝光後，一票媽媽「心有戚戚焉」，紛紛點頭「顧的是別人的門！我手斷了無所謂！」、「沒錯，我的手也都在那」、「下車的時候，都秒變『守門員』」、「我也會，但小孩都很粗魯，真的是寧願我的手受傷，也不要把別人的車用受傷」、「我也會，且我不準小孩自己開車門」、「真貼心，遇過別人讓小孩直接甩車門撞我的，直接翻臉」、「我家的有加裝防撞條，兩個前門也裝了，避免小孩突發奇想要打開前座」、「我也是，手斷了也沒關係，別敲到別人的門，尤其是名車」。

也有不少家長分享自己的慘痛經驗，直呼「我上次這樣被小孩夾到手」、「還記得有天小孩給我二次推門，害我手重傷、痛呼出聲，而小孩還淡定問『媽媽，怎麼了？』」、「我也有阿…一次讓孩子自己開門，就花了9000多（A到別人的車門）」、「因為擔心隔壁停超跑，所以買滑門的車，不然可能要賣腎來賠」。