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月薪15萬...「極品男」也要求AA制 她果斷逃婚：這輩子最正確的決定

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在社群媒體上發文，表示遇到一名月薪15萬且論及婚嫁的「極品男」，但對方凡事都習慣「AA制」，讓她果斷逃婚，卻也因此認識更寵愛自己的現任。結婚示意圖／Pexels
一名網友在社群媒體上發文，表示遇到一名月薪15萬且論及婚嫁的「極品男」，但對方凡事都習慣「AA制」，讓她果斷逃婚，卻也因此認識更寵愛自己的現任。結婚示意圖／Pexels

不少人的夢想，就是遇到「高富帥」或「白富美」的另一半，不過一名網友卻抱持不同的想法，並在社群媒體上發文，表示雖然遇到一名月薪15萬且論及婚嫁的「極品男」，但對方凡事都習慣「AA制」，讓她果斷逃婚，卻也因此認識更寵愛自己的現任，讓原PO大讚「是我這輩子最正確的決定！」。

一名網友日前在「靠北婚姻」的臉書上發文，表示曾遇到各方面條件都不錯，月薪甚至有15萬的「極品男」，儘管對方有「AA制」的習慣，可曾住過國外的原PO並未多想，直到兩人論及婚嫁，還將結婚日期提前，已擁有未婚妻身分的網友才驚覺不對勁，「已經成為他未婚妻的我，還是被一路要求AA制，就讓我心中警鈴大作」。

原PO繼續說道，兩人曾共同購買婚後的家庭用品，逛到廚具類時，「極品男」不僅嫌炒鍋價格昂貴不願付錢，就算明示暗示「買來也是煮美食給他吃」，對方依舊故我並直言「鍋子是妳在使用的呀，而且妳又不是沒在賺錢，幹嘛A我的錢」，讓該名網友瞬間清醒，之後果斷和「極品男」分手，並遇到「買什麼、吃什麼都先想到我」的現任好隊友，讓原PO大讚「當初即時停損逃婚，真的是我這輩子最正確的決定！」。

貼文一出立刻引起熱議，不少人都在底下留言「告訴你們所有男女，如果夫妻之間什麼都要AA制，這樣結婚有意義嗎？夫妻要同甘共苦才有美食，愛計較就別當夫妻」、「真希望每個女生都跟妳一樣有智商，這一個版就不會有那麼多亂七八糟的奇葩文章了」、「我覺得AA對彼此比較有保障，不過該男生出的還是要出，不然結婚幹嘛？」。

臉書 結婚 未婚妻 月薪 婚姻 女生 另一半 分手 AA制

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