月薪15萬...「極品男」也要求AA制 她果斷逃婚：這輩子最正確的決定

一段婚外情長達9年卻遲遲沒有結果，讓一名已婚女子忍無可忍，怒嗆男方「我快50了，我都做阿嬤了，我等得下去嗎？真的有心嗎？還是在拖延」，並將這段婚外情過程PO上網，不少人看了直言「別再傻了」、「人家只把妳當不用負責的砲友」。

2025-07-16 15:33