EQ太低？她邀男友來家裡吃飯...竟和爸爸翻臉 網見「聊天內容」吵翻天

不少情侶交往後，除了遇到個性或理念不合，有時還會牽扯到家庭問題，一名女網友日前就在社群媒體上發文，表示邀請男友來家裡吃飯，但男友因為不喜歡父親和親戚，不斷談論有關當兵的話題，竟當場翻臉離開，讓她相當尷尬，直呼雙方關係若未見改善，「要結婚我無法，一個是另一半，一個是父母，夾在他們岳婿中間，我能想像那會是多麼為難」。

一名網友日前在Dcard上以「男友跟我爸翻臉」為題發文，表示邀請男友來家裡吃飯，由於男友頭髮短到一眼便能認出是剛退伍的狀態，因此認為飯桌上絕對離不開當兵相關的話題，好巧不巧，當天年齡皆在60歲上下的大伯和叔叔也來拜訪，原PO當下認為，「這種年齡層當過兵的都算老兵了，這年齡層的談到當兵，要嘛覺得有趣、懷念，要嘛在抱怨，說著以前當兵怎樣的」，但因為都是老生常談，幾乎都聽膩了，便並不打算和他們多做談論。

然而事情並非想像中的單純，原PO繼續說道，爸爸和親戚在當天持續討論有關當兵的話題，男友也只是應付性地回覆幾句，「超級明顯大家都看得出來了」，直到最後受不了，男友直接爆發「翻臉離開我家」，讓現場氣氛相當尷尬，搞得原PO裡外不是人，認為另一半雖然沒禮貌，但家人也不會看臉色，直呼若是雙方關係無法改善，「要結婚我無法，一個是另一半，一個是父母，夾在他們岳婿中間，我能想像那會是多麼為難」。

貼文一出立刻引起網友熱議，不少人都認為男友EQ太低，「去女友家這種態度？完全不尊重自己女友的長輩妳還愛得下去？都敢這樣對妳長輩了，妳覺得他會不敢這樣對妳喔？說不定還敢直接動手了，勸妳好好思考」、「男的是沒出過社會嗎？還是完全沒有想跟妳走下去啊？陪長輩聊天又沒有在揶揄他，還翻臉走人，這是不尊重在場全部人欸」、「妳男友一點禮貌教養也沒有，不想聽就找機會閃開到旁邊滑手機，不再聊就好了。直接翻臉走人是有在尊重妳嗎？連這種男友也想留，妳是覺得自己以後沒人要嗎？」

但也有另一派網友認為，女生既然已經預料到尷尬場面，為何不出手控制，「他們在討論的時候妳在幹嘛？我是覺得妳有必要起來掌控局面，讓場面變成這樣，妳也有一半的責任」、「啊妳都知道場面逐漸尷尬，妳是唯一全場認識的人，為何不控場？轉移話題，有事先走都可以用，搞到天怒人怨再來怪聊天話題？」、「長輩不太識相，男友情商不高，而妳當斷不斷（這裡是指引開話題不成就該武斷的打斷話題，帶妳男友離開現場，壞人妳當才合適），果然反受其亂」。