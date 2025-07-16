快訊

劍指傅崐萁？賴清德「團結第七講」移師花蓮 閉門會議引關注

基隆台電大樓安裝冷氣機 工人6樓墜地無呼吸心跳

台師大女足傳霸凌抽血換學分 卓榮泰震怒開鍘教練：全面檢討

聽新聞
0:00 / 0:00

EQ太低？她邀男友來家裡吃飯...竟和爸爸翻臉 網見「聊天內容」吵翻天

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友日前在社群媒體上發文，表示邀請男友來家裡吃飯，因為不喜歡父親和親戚，不斷談論有關當兵的話題，竟當場翻臉離開，讓她相當尷尬。情侶示意圖／ingimage
一名女網友日前在社群媒體上發文，表示邀請男友來家裡吃飯，因為不喜歡父親和親戚，不斷談論有關當兵的話題，竟當場翻臉離開，讓她相當尷尬。情侶示意圖／ingimage

不少情侶交往後，除了遇到個性或理念不合，有時還會牽扯到家庭問題，一名女網友日前就在社群媒體上發文，表示邀請男友來家裡吃飯，但男友因為不喜歡父親和親戚，不斷談論有關當兵的話題，竟當場翻臉離開，讓她相當尷尬，直呼雙方關係若未見改善，「要結婚我無法，一個是另一半，一個是父母，夾在他們岳婿中間，我能想像那會是多麼為難」。

一名網友日前在Dcard上以「男友跟我爸翻臉」為題發文，表示邀請男友來家裡吃飯，由於男友頭髮短到一眼便能認出是剛退伍的狀態，因此認為飯桌上絕對離不開當兵相關的話題，好巧不巧，當天年齡皆在60歲上下的大伯和叔叔也來拜訪，原PO當下認為，「這種年齡層當過兵的都算老兵了，這年齡層的談到當兵，要嘛覺得有趣、懷念，要嘛在抱怨，說著以前當兵怎樣的」，但因為都是老生常談，幾乎都聽膩了，便並不打算和他們多做談論。

然而事情並非想像中的單純，原PO繼續說道，爸爸和親戚在當天持續討論有關當兵的話題，男友也只是應付性地回覆幾句，「超級明顯大家都看得出來了」，直到最後受不了，男友直接爆發「翻臉離開我家」，讓現場氣氛相當尷尬，搞得原PO裡外不是人，認為另一半雖然沒禮貌，但家人也不會看臉色，直呼若是雙方關係無法改善，「要結婚我無法，一個是另一半，一個是父母，夾在他們岳婿中間，我能想像那會是多麼為難」。

貼文一出立刻引起網友熱議，不少人都認為男友EQ太低，「去女友家這種態度？完全不尊重自己女友的長輩妳還愛得下去？都敢這樣對妳長輩了，妳覺得他會不敢這樣對妳喔？說不定還敢直接動手了，勸妳好好思考」、「男的是沒出過社會嗎？還是完全沒有想跟妳走下去啊？陪長輩聊天又沒有在揶揄他，還翻臉走人，這是不尊重在場全部人欸」、「妳男友一點禮貌教養也沒有，不想聽就找機會閃開到旁邊滑手機，不再聊就好了。直接翻臉走人是有在尊重妳嗎？連這種男友也想留，妳是覺得自己以後沒人要嗎？」

但也有另一派網友認為，女生既然已經預料到尷尬場面，為何不出手控制，「他們在討論的時候妳在幹嘛？我是覺得妳有必要起來掌控局面，讓場面變成這樣，妳也有一半的責任」、「啊妳都知道場面逐漸尷尬，妳是唯一全場認識的人，為何不控場？轉移話題，有事先走都可以用，搞到天怒人怨再來怪聊天話題？」、「長輩不太識相，男友情商不高，而妳當斷不斷（這裡是指引開話題不成就該武斷的打斷話題，帶妳男友離開現場，壞人妳當才合適），果然反受其亂」。

關係 長輩 親戚 老兵 男友 女友 另一半 Dcard

延伸閱讀

他拿香氛罐砸死女友還帶她5歲女兒去埋屍 國民法官判決出爐

月入6萬付不出18萬罰金　鄧佳華被爆入獄服刑6個月

吳思賢戀愛ing曝驚人變化 8冰塊腹肌大放送

女友很正卻因1行為被嫌煩 年薪百萬男提分手網轟：你的問題

相關新聞

婚外情9年仍無名分！人妻怒問：我快50都當阿嬤了 還要等到什麼時候？

一段婚外情長達9年卻遲遲沒有結果，讓一名已婚女子忍無可忍，怒嗆男方「我快50了，我都做阿嬤了，我等得下去嗎？真的有心嗎？還是在拖延」，並將這段婚外情過程PO上網，不少人看了直言「別再傻了」、「人家只把妳當不用負責的砲友」。

下個月就生了！首次產檢已34周準媽媽嚇壞 醫曝經歷：下秒嬰兒滑出來

不少女性會透過經期延遲發現自己懷孕，不過卻有婦產科醫師分享案例，日前門診病患覺得自己肚子疑似有胎動，才發現自己懷孕...

【人生劇場】李燕瓊／冬季戀歌

雪不飄了，冬陽燦爛，也添了些暖，她在橋上享受著難得的冬陽。

EQ太低？她邀男友來家裡吃飯...竟和爸爸翻臉 網見「聊天內容」吵翻天

不少情侶交往後，除了遇到個性或理念不合，有時還會牽扯到家庭問題，一名女網友日前就在社群媒體上發文，表示邀請男友來家裡吃飯，但男友因為不喜歡父親和親戚，不斷談論有關當兵的話題，竟當場翻臉離開．．．

夫妻年收160萬「每月僅能存2萬」 他勸別生小孩：寧願好好躺平

現在不少年輕人是不婚主義或頂客族，擔心養不起小孩。

【啦啦隊大叔】程耀毅／殺出來的程咬金

三十年前我和我那時候的女朋友張同學，壓根也沒想到要和大家一起到大禮堂裡，參加什麼大拜拜儀式感的畢業典禮。比那還重要的，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。