婚外情9年仍無名分！人妻怒問：我快50都當阿嬤了 還要等到什麼時候？

一段婚外情長達9年卻遲遲沒有結果，讓一名已婚女子忍無可忍，怒嗆男方「我快50了，我都做阿嬤了，我等得下去嗎？真的有心嗎？還是在拖延」，並將這段婚外情過程PO上網，不少人看了直言「別再傻了」、「人家只把妳當不用負責的砲友」。

該名女子在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，自己與一名已婚男子維持婚外情關係長達9年，雙方各自都有家庭、子女也都長大成人。過去兩人感情火熱，每個月都能擠出2、3天見面，還可以出去過夜，甚至出國共度時光，但如今只能在汽車旅館短暫相聚，還得偷偷叫外送吃飯、聊天。

原PO表示，男方多次承諾會與妻子離婚，給她一個名分，但始終未兌現承諾，甚至向家人謊稱兩人早已斷絕往來，所有事情都以元配為優先。女子坦言，「我不知道是我痴情，還是笨蛋」，指出在過去9年裡，自己就連生病打電話給男方，對方也不敢接聽，從未在生活上真正幫助過她。

原PO怒喊心裡「不甘心」，曾試著在臉書嗆對方的元配，「但他老婆根本不在乎」。原PO也說男方曾表示會找時機跟他老婆提離婚，卻不停對老婆百般寵愛，送名牌包、帶去歐洲玩，「我快50了，我都做阿嬤了，我等得下去嗎？」她質疑對方是否根本是在拖延。

原PO自認雙方感情沒有問題，「一樣和之前那樣甜蜜，他一樣很寵愛我，一樣的說事情有點難，他正想辨法，而且不會讓我找不到人」。原PO表示，自己雖然有老公，但老公跟木頭一樣不擅長說甜言蜜語，雖然在生活和工作上能夠給予原PO一定程度的支持，「但我對他就是沒愛了，甚至厭惡，所以我想走，但我男友那邊都遲遲不解決，我每天內心著急的不知道日子要怎麼過」。

貼文一出，引來網友熱烈討論，多數人勸她別再執迷不悟，紛紛留言表示「都當阿嬤了還在那邊少女心哦」、「妳自己也沒離婚，幹嘛要求對方？自己先做到再要求對方吧！不用擔心被騙，基本上妳跟外遇對象就是同一種人呀！妳怕兩頭空、他也怕呀！妳先離婚示忠誠跟決心」、「那妳自己幹嘛不離？還不是在那邊享受著老公帶給妳的好處」。

另外有網友直言，「應該是沒生活在一起才會讓妳那麼享受吧，生活上的困難就是長時間相處在一起了，才會發覺問題，短時間的相處比較難得，所以只要有情，不管是友情還是親情愛情，本能上的都會珍惜這短暫的時光，因為時間太短了，當然不會出現矛盾了」、「好高調的小三，做小三還這麼理所當然，還真是跪了」、「妳要不要把他老婆介紹給妳老公」。