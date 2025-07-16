聽新聞
0:00 / 0:00
下個月就生了！首次產檢已34周準媽媽嚇壞 醫曝經歷：下秒嬰兒滑出來
不少女性會透過經期延遲發現自己懷孕，不過卻有婦產科醫師分享案例，日前門診病患覺得自己肚子疑似有胎動，才發現自己懷孕，沒想到首次產檢竟然就已經34周了，文章曝光網友們紛紛傻眼，直呼不敢置信。
該名婦產科醫師在Threads上發文，透露日前來了一名孕婦，3天前發現懷孕，最近才覺得有胎動，沒想到首次產檢竟然就已經34周了，讓這位準媽媽驚呼「那這樣下個月就要生了耶！」，面對後知後覺的孕婦，醫師早已司空見慣，所以只淡淡地表示「對」。
文章曝光，網友們紛紛不敢置信，「有的人一直知道自己月經不正常來，還可以若無其事的生活好幾個月，然後都不覺得應該要看醫生，我覺得滿奇葩的」、「神奇是常常這樣的孩子生出來，蠻大機率給兒科看完都沒什麼大問題」、「月經不正常就算了，但懷孕肚子會一直變大耶，難道都沒感覺？」。
也有其他人分享類似遭遇，「我同事女兒肚子痛去看醫生，結果發現懷孕，離開醫院後半夜肚子又痛就生出來了⋯⋯全家發現懷孕跟生產不到12小時」、「碰過大概20歲女性，掛急診主訴腹痛多天未解便且沒有懷孕的可能，下一秒新鮮的嬰兒滑出」、「已經練就波瀾不驚，主治醫師以來我已經遇到三個探頭一照30週以上的孕婦」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言