下個月就生了！首次產檢已34周準媽媽嚇壞 醫曝經歷：下秒嬰兒滑出來

不少女性會透過經期延遲發現自己懷孕，不過卻有婦產科醫師分享案例，日前門診病患覺得自己肚子疑似有胎動，才發現自己懷孕，沒想到首次產檢竟然就已經34周了，文章曝光網友們紛紛傻眼，直呼不敢置信。

該名婦產科醫師在Threads上發文，透露日前來了一名孕婦，3天前發現懷孕，最近才覺得有胎動，沒想到首次產檢竟然就已經34周了，讓這位準媽媽驚呼「那這樣下個月就要生了耶！」，面對後知後覺的孕婦，醫師早已司空見慣，所以只淡淡地表示「對」。

文章曝光，網友們紛紛不敢置信，「有的人一直知道自己月經不正常來，還可以若無其事的生活好幾個月，然後都不覺得應該要看醫生，我覺得滿奇葩的」、「神奇是常常這樣的孩子生出來，蠻大機率給兒科看完都沒什麼大問題」、「月經不正常就算了，但懷孕肚子會一直變大耶，難道都沒感覺？」。

也有其他人分享類似遭遇，「我同事女兒肚子痛去看醫生，結果發現懷孕，離開醫院後半夜肚子又痛就生出來了⋯⋯全家發現懷孕跟生產不到12小時」、「碰過大概20歲女性，掛急診主訴腹痛多天未解便且沒有懷孕的可能，下一秒新鮮的嬰兒滑出」、「已經練就波瀾不驚，主治醫師以來我已經遇到三個探頭一照30週以上的孕婦」。