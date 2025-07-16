夫妻年收160萬「每月僅能存2萬」 他勸別生小孩：寧願好好躺平

現在不少年輕人是不婚主義或頂客族，擔心養不起小孩。一名網友和妻子收入加起來共160萬，自從買房、結婚、有小孩之後就沒了時間及自由，付完貸款及日常支出後每個月僅能存2、3萬。他表示，如果再選一次絕對不會選擇生小孩，「我寧願好好躺平結束在這一代」。

一名網友在Dcard「心情版」發勸世文，他的年收100萬、另一半則是60萬，買房、結婚、有小孩後沒了時間及自由，每個月繳完3萬貸款、日常開銷後，只能存個2、3萬，一年也只存到20、30萬，就算加上投資也不會多多少，他每天都戰戰兢兢地過日子，「深怕碰到一次意外就毀了」。

原po表示，若再選一次，他絕對不會生小孩，會擔心虐童、霸凌、戰爭、走斑馬線被車撞、罕見疾病，「與其讓他來這個爛世界受苦受難，我寧願好好躺平結束在這一代」。若沒生小孩，他會把賺的錢花光，小病就醫、大病就早點投胎，沒有壓力、負擔、責任，這個人間不是地獄但也絕不是天堂，「如果自己都不想待就不要拖別人下水」。

原po也強調，大家放心，他很愛自己的孩子，也會盡最大的責任給他所有的一切，「只是想能勸一個是一個」，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

不少網友有共鳴，「我也不敢生，主要是因為現在貧富差距太大，沒把握能留多少給小孩，若小孩職涯方向不正確(學校＆系所)，那就會困在低薪階層，父母沒本事扶，小孩長大也是受苦」、「生小孩真的犧牲太多了，金錢、時間、自由、生活品質，已經決定不婚不生，快樂一生了」、「你們夫妻年收算很好了！真的沒錢不要生，雖然我有一個了…」、「再來一次我也覺得可婚不生，有小孩就沒自由了，開銷就算了，過著睡不飽的日子真的很痛苦，送托嬰、送保母害怕虐童生病，現在單純就是生了好好養大，一個責任而已」。

有網友則認為，「其實我覺得就算把養小孩的錢也拿來存，一整年能存的錢也就多那一些而已，因為現在流行不生，所以大家都把養小孩講得很可怕，但如果因為養小孩就讓生活慘不忍睹的話，大概原本的生活也不是特別好，真的不用把問題歸咎在生小孩這件事情上」、「我跟先生兩人世界十一年，但孩子能帶給我們家庭的幸福感跟凝聚力，是其他東西替代不了的」。