男友邀同居竟開口收3000元房租 加碼1要求讓她傻眼
和另一半結婚前，你會選擇先同居嗎？一名女網友分享，近期男友邀請她一起同住，但卻要求每月負擔3000元房租，後來她提議負擔水電費，男友又提出要共同分攤每個月管理費，讓她相當傻眼，貼文一出引起熱議。
這名女網友在Dcard以「關於同居要不要分擔房租？」為題，指出近期男友希望她搬去一起住，但卻開口要求每月負擔3000元房租，原本她表示願意分擔水電費，但男友卻說「要問我媽同不同意」。
原PO說最終水電費由她支付，甚至會多給一點當男友的零用錢，本來以為問題解決的差不多，沒想到男友又提出管理費一個月2400元，要她也負擔一半，讓她相當傻眼。
貼文讓不少人都看傻，紛紛表示「自己買的房子邀妳來住，卻還要妳繳房租，什麼邏輯？」、「水電或管理費可以幫忙出，但房租就先免了」、「男友動不動就說要問媽媽，真的有點問題」、「若要付費都不要同居，因為妳會變二等公民，他們一定會有這樣的想法，『我收妳很便宜的房租，妳要懂得感謝』」、「這種的玩玩就好了，他對妳也不是真心的」、「『那妳可能要跟我媽講一下』，會講出這種話是一個警訊」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言