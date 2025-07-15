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LINE對話「1回應」超曖昧？ 過來人秒懂：很暈欸

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露若聊天到最後互道「晚安」，會讓人覺得曖昧。示意圖／ingimage
原PO透露若聊天到最後互道「晚安」，會讓人覺得曖昧。示意圖／ingimage

友達以上、戀人未滿時，什麼舉動會顯得很曖昧呢？一名網友分享，近期與心儀對象聊天，睡前特地說了一句晚安，對方也秒回晚安，讓他認為超級曖昧。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

原PO在社群平台「Threads」分享一張LINE對話截圖，當時已是凌晨1點，他回覆「晚安」，結果對方也秒讀秒回「晚安」，讓他暈船直呼「我真的覺得互説晚安很曖昧」。

貼文一出後，不少人都表示「很暈欸」、「晚安，這不曖昧，這是真愛」、「晚安安才曖昧」、「起床的第一句早安也很曖昧」、「早安比較曖昧吧」、「只會跟另一半說晚安的人+1」、「所以我不太跟男生互說晚安，就是怕對方以為我陷入愛河」。

不過，也有部分網友有不同看法，「晚安有時候也只是禮貌，或是想跟你結束話題呀」、「我跟對象每天互傳早安、晚安已經快四個月了，還是什麼鳥事都沒發生」、「我覺得蠻日常的阿，只要是朋友剛好聊到要睡時會說晚安（不分男女）」、「我說晚安就是我不想跟你聊了」。

另一半 LINE

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