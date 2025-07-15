女友很正卻因1行為被嫌煩 年薪百萬男提分手網轟：你的問題

兩人交往期間，容易因為一些小摩擦而爭執，長期下來可能容易導致分手。日前有位網友表示，他女友很漂亮，但因為太黏人，讓他有點受不了，最後決定分手。不過貼文曝光後，有許多女網友表示，「你只是沒那麼喜歡她」。

一名網友在Dcard發文表示，自己現年27歲，年薪有200萬，女友24歲剛畢業，長得漂亮有氣質，兩人在朋友的聚會上認識，女方很快就對他表示好感，每天傳訊息，還常常送手作小禮物，他坦言「我當時覺得有了她很方便」。

不過原PO也說，「我們在一起後，她黏人到讓人驚訝。每天都要我陪她講電話，不講就是不愛她，每週末都要排出整天給她，說如果不願意花時間，那她算什麼？」原PO無奈表示，「一開始還會花點時間安撫女友，久了我覺得很煩，只要表現出一點疏遠，女友就開始用情緒勒索，說她比手機還不重要、沒有資格留我，我覺得太戲劇化，也很沒有效率」。

最後他直接跟女友說，「如果妳覺得我是壞人，可以分手」，女友回應「我做不到，你就是我的全部」，當時他心裡認為「那也太廉價了吧」。最後原PO決定跟女友分手，「我不是沒喜歡過她，我喜歡剛開始她崇拜我、什麼都聽我的樣子，後來她希望我被她情緒左右，想要控制我的回應方式，甚至是我的心情」。

不過貼文曝光後，許多女網友批評原PO，「女生給人一種太好得到手的感覺，所以男生就不太珍惜了吧」、「你是沒那麼喜歡她吧」、「怎麼感覺就是因為你不愛她，只是喜歡主導一切的感覺」、「我覺得你就是一個逃避型依附的人，需要時才索取，不需要就把人推到一邊」、「不喜歡就不要在一起，你這種人真噁心」。

但也有人挺他，指出「愛情本來就不該是世界的全部」、「你的世界還有很多東西，女生則是『世界就是這麼大』而已」、「明顯就是女生太把重心放在男生身上」、「如果有一個漂亮的女友跟我交往，一開始的確開心，但時間久了就覺得要哄很煩」。