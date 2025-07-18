借學貸有錯？日女遭未婚夫質疑金錢觀分手 律師點出關鍵：可求償
根據日媒「弁護士ドットコム」報導，一名日本網友因為家裡經濟不寬裕，大學時申請了助學貸款完成大學學業，並依照計畫穩定還款。然而，未婚夫卻認為這是「負債」，甚至質疑她對金錢的態度，最後兩人因此分手，婚約也因此破局。
這起事件不僅引發網友對「價值觀差異」的討論，也讓人好奇：助學貸款真的可以成為被退婚的理由嗎？專業律師指出，視情況不同，可能涉及民法上的不當行為，可求償精神撫慰金。多處理離婚訴訟案件的日本律師鈴木菜菜子指出，若對方的負債金額過大、還款有困難，未來可能拖累雙方生活，婚前選擇分開，確實合情合理。
不過，如果只是有一筆在能力範圍內、正常償還的助學貸款，就被對方單方面取消婚約，這種情況就有可能構成「無正當理由終止婚約」，當事人可以考慮請求精神賠償。鈴木律師也提醒，如果一開始隱瞞有學貸的事實，等到對方發現後才告知，可能也會導致信任破裂，這時候要請求賠償就比較困難。
律師提醒，誠信溝通與尊重對方價值觀，是維持感情關係的關鍵。而助學貸款本身是為了完成學業、投資未來，若能妥善管理財務，不應被視為「拖累婚姻」的標籤。
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