男友打算跟學妹出遊「三天兩夜」 她崩潰求問：誰可以接受？

男女朋友交往過程中，若跟異性朋友相處過甚，可能會讓另一半沒有安全感。日前有位女網友發文表示，男友要跟學妹、學妹的朋友一起出去玩三天兩夜，抱怨「大家可以接受嗎？」原PO指出「我一個人在家真的快氣炸了」。文章曝光後，許多人直呼「正常人都不能接受吧」。

一名女網友在PTT發問「女孩們可以接受，男友跟學妹、學妹的朋友，出去玩三天兩夜嗎？」她指出「男友一開始有問我要不要去，後來他單方面決定我不能去，認為我去他就要照顧我，而且學妹的朋友他也不認識，不知道要怎麼介紹我」，原PO不滿表示「我覺得這兩個理由都超瞎，這幾天一個人在家，我真的快氣炸了」。

文章曝光後，許多網友勸分手，直言「這沒什麼好生氣的，就直接分手吧」、「這種男友留給學妹吧」、「這種正常人都不能接受吧」、「氣炸只好分手呀」、「學妹就是想要約妳男友，另外找一群人掩護而已」、「這種留著幹嘛？他就是喜歡學妹」、「是我就馬上分手了」、「單方面幫妳決定不能去，這個很不行」。

但也有網友認為「妳是不是故意漏掉其實是『一大群人出去玩』？」、「如果女生人很多倒是可以吧，因為通常男生不能做什麼」、「妳也可以跟學弟出去玩三天兩夜」、「妳也可以去找學長過夜看演唱會了」。