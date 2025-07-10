擅自安排？婆婆臨時翻臉不接送小孩 她崩潰怒吼：沒誠信就閉嘴 別幫倒忙

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，分享自己因婆婆反悔接送小孩的承諾，導致育嬰安排陷入困境的經歷。她表示，原本婆婆在她懷孕時就主動提出要幫忙接送小孩，讓她安心上班，但事到臨頭，婆婆卻突然變卦，讓她氣到直呼「真的有夠北爛！」

女網友提到，從懷孕到育嬰留停期間，婆婆多次主動表示願意幫忙接送小孩下課。她因此安心準備返回職場，並與婆婆溝通接送時間。然而，就在僅剩幾周就要開學的時候，婆婆突然翻臉，控訴夫妻倆「擅自安排事情給她」，並搬出一堆病史，聲稱無法負擔接送責任，甚至要求女網友不要回去上班。女網友氣憤地表示：「不上班是錢會自動匯到我戶頭嗎？」

她進一步指出，夫妻倆從未強迫公婆接送小孩，只是基於婆婆的承諾才做了相關安排。如果一開始就被告知無法協助，他們完全有足夠時間另尋保母或更改托嬰方案。如今時間緊迫，婆婆卻臨時反悔，讓她感到既無奈又憤怒。

貼文曝光後，引來網友熱烈討論，多數人對婆婆的行為表示不滿，有人直言：「太扯，真的是會很火大！」、「有些人就是愛說大話」、「老人家要講明比照保母時薪計算的意思」。也有網友分享自身經驗：「我也曾遇過上班一週臨時被叫回家，做了一週白工」、「在她第一次反悔的時候我就不會再相信她了！一次沒誠信，百次不相信」。

更有網友幽默回應：「精神分裂？！」、「是不是有雙重人格阿？」、「這世上最不能相信的就是男人跟婆婆的嘴」，還有人提醒：「幫了一次，講一年；幫了兩次，講一輩子。」