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弟媳哭訴被大姑「壓落底」…初二不能回娘家只因沒人煮飯？ 網勸：黑化吧！

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

近日，一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，細數自己大姑的種種行徑，引發網友熱烈討論。她表示，自己的大姑先是借了娘家幾百萬開麵包店，結果不到兩年店就收了，卻聲稱已還清欠款，接著全家搬回娘家住。更誇張的是，大姑竟然對家裡大小事指指點點，甚至干涉她回自己娘家的頻率，讓她苦不堪言。

貼文中提到：「年初二我要回娘家不行，因為沒人煮飯；一個月回一次娘家，說我太常回去了。」女網友還說，大姑夫妻竟然跑到她娘家，鼓吹她爸媽也去開麵包店，甚至表示可以借錢給他們。她無奈地抱怨：「我老公麵粉跟太白粉都分不清，是要怎麼開麵包店。啊！麵包店不是沒開了嗎？」

這篇貼文一出，網友紛紛留言聲援她，「回她說…哇！真的耶！好好賺，賺好多⋯賺到妳全家都搬到娘家住啊」、「妳不靠大姑、婆婆吃穿，幹嘛那麼怕她們？她住娘家就可以，妳初二卻不能回？妳又不是台傭領他們薪水，要看她們臉色？」、「妳一定很好拿捏，不然怎麼姑都欺負到妳頭上了」、「侵犯到妳娘家都可以忍下去，要是我早翻臉。」

不少網友更是直言：「妳為什麼要怕？就是妳的退讓，才讓大姑得寸進尺。」有人建議她「黑化吧」，也有人感嘆：「年初二不讓妳回娘家？因沒人煮飯？誰理她啊！妳又不是她家的褓母。」

借錢 回娘家 大姑

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