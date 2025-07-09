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聽不懂人話...他嘆還沒跟女網友見面「好感度已歸零」 網見職業喊：超難搞

聯合新聞網／ 綜合報導
交友軟體示意圖。路透
交友軟體示意圖。路透

科技日新月異，不少現代人都習慣透過網路交朋友，一名網友日前便在社群媒體上發文，表示認識了一名國小老師，兩人約定要見面，對方卻在討論過程中不停反覆跳針並堅持己見，「無法溝通」的相處模式，讓原PO還沒見到對方便大嘆「好感度一直下跌」。

一名網友日前在Dcard上以「跟網友約見面，過程卻讓我對她好感度歸零」為題發文，表示近日認識一名國小老師，兩人好不容易約定要見面，因此提議去某間日式料理用餐，但對方卻堅持「要吃五點以前的商業午餐比較划算」，然而原PO是名上班族，時間上無法配合只能作罷；之後對方又提供兩間日式無菜單料理餐廳當參考，並提議可以「AA制」，後來看到價錢卻嫌太貴，讓該名網友相當傻眼，「貼連結給我，但完全沒有進去看內容？」

不僅如此，由於原PO有回診拿藥的需求，曾坦言晚上時段無法約吃飯，不料對方卻瘋狂跳針「晚上不行嗎？晚上去吃！為什麼晚上不行？」，反覆又無法溝通的相處模式，讓該名網友大感心累，直呼「搞不清楚她評斷的標準，讓我完全不想要跟她有進一步的認識」。

貼文一出立刻引起熱議，不少網友看到職業後，紛紛分享個人經驗，「臨床上遇到難搞患者的排名，越往後越棘手：老師、女老師、吃素的女老師」、「我自己做服務業，心中奧客排行：國中小女老師、退休老師、中年依親去美國偶爾回來台灣的老人」、「醫護業路過，我必須說有些女老師碰不得，我們遇到的有些會很堅持她自己的想法，聽不進去別人想法的那種」。

但也有其他網友幫國小老師緩頰，並建議原PO直言拒絕，「我會明講，她這樣反覆的個性我們不太適合，然後再封鎖，好奇大家都要封鎖了，為什麼不跟對方說清楚原因呢？」、「這是個人行為，跟老師沒有關係」、「我是覺得國小女老師工作穩定、普遍都滿專情的，至少吃過一頓飯，再做判斷」。

Dcard 上班族 溝通 職業 餐廳

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