快訊

真的會爆！漢光演習淡水河阻絕設施 軍方規畫爆破演練

因「削凱子」淡出螢光幕...又被前男友控詐財420萬 薛楷莉出庭稱「遭陷害」

獨／藍營放行！特別條例補助台電千億 加普發現金周五拚三讀

老公薪水多兩倍...她嘆「婚後AA制」不公平 網見雙標嘴臉怒了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友日前在社群媒體上發文，表示和另一半在交往時本來是「他出多我出少」，但婚後老公找房或宴請賓客婚禮，不僅選擇對自己有利的，甚至還要求「AA制」。圖／AI生成
一名女網友日前在社群媒體上發文，表示和另一半在交往時本來是「他出多我出少」，但婚後老公找房或宴請賓客婚禮，不僅選擇對自己有利的，甚至還要求「AA制」。圖／AI生成

不少夫妻在結婚後，經常會為了家裡經濟問題而有所爭吵，一名女網友日前便在社群媒體上發文，表示和另一半在交往時本來是「他出多我出少」，但婚後老公找房或宴請賓客婚禮，不僅選擇對自己有利的，甚至還要求「AA制」，讓原PO大嘆「真的會心累，憑什麼他可以享受到」。

一名網友日前在Dcard上以「老公婚後AA搞得我很生氣」為題發文，表示兩人在交往時本來是「他出多我出少」，然而婚後面臨房租問題，對方不僅在地點上選擇離自己公司近的，家事也幾乎由原PO承擔，更誇張的是薪水多2倍的老公卻提出「AA制」，讓該名網友覺得相當不公平，直到原PO父母開口承諾要送他們結婚禮金10萬，另一半才同意「AB制房租」。

不僅如此，原PO更介意的是「辦婚禮」，文中寫道老公不僅連餐點、邀請函設計或拍婚紗等項目都不處理，就算詢問也一律回答「不知道、都可以」，一旦實際執行卻又有一堆意見；加上原本談好的賓客只有60人，之後卻變成「男方100多人、女方25人」，讓該名網友更心生不滿。

最後原PO和老公討論到婚禮費用問題，對方竟大言不慚地要「AA制」，還拿「自己姐姐結婚時出了大部分費用」為例當擋箭牌，讓該名網友當場爆炸「我花了這麼多時間力氣在用，你花了這麼多時間開心打遊戲，一副不是你的婚禮的態度，我說一句你才用一個，還用的很爛，變成我還是要自己用，你還想AA？怎麼看都是你要多出吧」。

貼文一出立刻引起熱議，不少網友都認為男方相當雙標，「吃定妳了，婚前他就不演了，沒想到妳還是結婚了」、「婚後立馬不演讓人難以接受，金錢AA、家事不AA／權利AA、義務不AA，這種雙標嘴臉更讓人覺得噁心」、「他只是要讓妳知難而退而已，誰知道妳還死纏著，人家說不定已經找好下一個目標了」。

但也有其他人質疑為何原PO不離婚，「婚前他就不演了，是妳硬要結婚的，而且看起來妳根本沒想離婚的樣子」、「說真的，婚前就這樣了，但妳還是執意要結婚，那妳就只能接受了，不懂現在來抱怨是幾個意思，妳也沒有要離婚啊」、「結果妳還是結了啊，他才不怕妳不開心不舒服勒，反正他擺爛，妳還是纏著他」。

AA制 Dcard 另一半 婚禮 結婚 老公 薪水 離婚

延伸閱讀

李施昤3月才爆離婚！不顧前夫反對　堅持「植入胚胎」懷孕

影／土城2死今相驗 死者父痛哭：怎麼那麼殘忍 兩個女兒都給我帶走

蔡岳勳20歲愛女要嫁人了 婚紗照曝光「復刻離婚父母美照」

妻狂查勤逼出恐慌症 新竹工程師要離婚法官這原因不准

相關新聞

【人生劇場】李燕瓊／冬季戀歌

雪不飄了，冬陽燦爛，也添了些暖，她在橋上享受著難得的冬陽。

老公薪水多兩倍...她嘆「婚後AA制」不公平 網見雙標嘴臉怒了

不少夫妻在結婚後，經常會為了家裡經濟的問題而有所爭吵，一名女網友日前便在社群媒體上發文，表示和另一半在交往時本來是「他出多我出少」，但婚後老公找房或宴請賓客婚禮，不僅選擇對自己有利的．．．

父母贊助500萬頭期款買房！兒「1句話」他怒收回房產 兒友揭真相

不少人夢想擁有自己的房子，但房價不斷上漲，年輕人要買房相當不容易。

新生兒尿布怎麼選？ 十大嬰幼兒紙尿布品牌討論度揭曉

尿布怎麼選才不踩雷？透氣、吸收、防側漏是挑選關鍵，選對不只防紅屁屁，還能避免半夜漏尿崩潰。本文整理網友尿布討論度，帶你快速找到寶寶的命定款！

情侶首次愛愛！男友猛盯她「下體的森林」驚呼7個字 女生超尷尬

每個人身體結構都不同，身有體毛亦毋須大驚小怪！台灣1名女生在網上表示，首次和男友發生關係，當她脫下內褲時，男友即時反應竟是「哇，你陰毛好多喔！」，令到女生大感尷尬，只能問「你是喜歡嗎？還是覺得太多？」，雖然最後他們仍能完事，但女生「心裡難免有點尷尬跟不確定」。

【捏陶趣5-4】林怡芬╱與土共生

年幼時期，記憶中的自己總是坐在小板凳上，在客廳的茶几旁，拿著筆塗塗畫畫，畫出日常所見，也畫出童年小腦袋裡的幻想世界。在畫畫的時光裡，我感到無比的自由自在。有時候喜歡在沙地裡畫畫，或將打翻在桌面的牛奶以指尖畫出有趣的形狀。用手去觸碰，感受材質的不同，是我很喜歡的事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。