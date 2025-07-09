老公薪水多兩倍...她嘆「婚後AA制」不公平 網見雙標嘴臉怒了

不少夫妻在結婚後，經常會為了家裡經濟問題而有所爭吵，一名女網友日前便在社群媒體上發文，表示和另一半在交往時本來是「他出多我出少」，但婚後老公找房或宴請賓客婚禮，不僅選擇對自己有利的，甚至還要求「AA制」，讓原PO大嘆「真的會心累，憑什麼他可以享受到」。

一名網友日前在Dcard上以「老公婚後AA搞得我很生氣」為題發文，表示兩人在交往時本來是「他出多我出少」，然而婚後面臨房租問題，對方不僅在地點上選擇離自己公司近的，家事也幾乎由原PO承擔，更誇張的是薪水多2倍的老公卻提出「AA制」，讓該名網友覺得相當不公平，直到原PO父母開口承諾要送他們結婚禮金10萬，另一半才同意「AB制房租」。

不僅如此，原PO更介意的是「辦婚禮」，文中寫道老公不僅連餐點、邀請函設計或拍婚紗等項目都不處理，就算詢問也一律回答「不知道、都可以」，一旦實際執行卻又有一堆意見；加上原本談好的賓客只有60人，之後卻變成「男方100多人、女方25人」，讓該名網友更心生不滿。

最後原PO和老公討論到婚禮費用問題，對方竟大言不慚地要「AA制」，還拿「自己姐姐結婚時出了大部分費用」為例當擋箭牌，讓該名網友當場爆炸「我花了這麼多時間力氣在用，你花了這麼多時間開心打遊戲，一副不是你的婚禮的態度，我說一句你才用一個，還用的很爛，變成我還是要自己用，你還想AA？怎麼看都是你要多出吧」。

貼文一出立刻引起熱議，不少網友都認為男方相當雙標，「吃定妳了，婚前他就不演了，沒想到妳還是結婚了」、「婚後立馬不演讓人難以接受，金錢AA、家事不AA／權利AA、義務不AA，這種雙標嘴臉更讓人覺得噁心」、「他只是要讓妳知難而退而已，誰知道妳還死纏著，人家說不定已經找好下一個目標了」。

但也有其他人質疑為何原PO不離婚，「婚前他就不演了，是妳硬要結婚的，而且看起來妳根本沒想離婚的樣子」、「說真的，婚前就這樣了，但妳還是執意要結婚，那妳就只能接受了，不懂現在來抱怨是幾個意思，妳也沒有要離婚啊」、「結果妳還是結了啊，他才不怕妳不開心不舒服勒，反正他擺爛，妳還是纏著他」。