父母贊助500萬頭期款買房！兒「1句話」他怒收回房產 兒友揭真相

不少人夢想擁有自己的房子，但房價不斷上漲，年輕人要買房相當不容易。一對夫妻贊助兒子500萬的頭期款，沒想到後來兒子卻打算和女友去日本定居，甚至還想把房子賣掉，他氣得把房子改回自己的名字，目前雙方關係決裂，令他不禁直呼，「後悔贊助兒子頭期款買房」。

一名網友在Dcard「購屋版」發文，他們夫妻倆是公務員，理財觀念保守，兩年前，兒子和女友計畫未來工作地點會在租屋處附近，他擔心房價不斷上漲，於是便在兒子和女友同意之下訂了一間預售屋，房子寫兒子的名字並贊助500萬，貸款則是等兒子工作後再自行繳完。

過不久，兒子想在房子完工過戶前和女友完成結婚登記，但由於兒子還在念書，於是勸他至少要等完成學業並找到工作後再結婚。在這期間，兒子曾告訴原po未來可能會到其他地方工作，原po也安慰兒子，可以先租房子把原本的房留著租人，至少有個保障和退路。

衝突的爆發點在兒子有天突然說要和女友計畫先到日本留學，順利的話會留在當地工作定居，女友還說這都是為了生小孩，希望給孩子一個比台灣更好的生長環境。

原po雖然不反對，但兒子還在念書，未來還有房貸要繳，留學是一筆不少的費用該如何負擔，沒想到兒子卻說出讓他情緒炸裂的決定，「未來不排除把房子賣掉」。當初夫妻倆贊助頭期款時就跟兒子再三言明，這500萬只能作為買房之用，對於股票投資或其他用途，希望兒子能用自己賺的錢。

最後他們在非常不愉快的情況下，決定將房子改回原po夫妻倆的名字，貸款之後自己處理，兒子的婚事和出國的事他們不想再干涉，目前雙方形同陌路，完全沒有聯繫。他很後悔衝動做出贊助他們買房的決定，導致現在關係決裂，「兒子現在把我們當成仇人一樣」。

網友紛紛表示，「兒子已經是成年人了，成年人的世界沒有開口就不需要出手：他本不需要，你硬要給就變成應該的」、「我覺得買房買太早了，他們未來選擇超多的，根本沒辦法確定會不會留在原本的地方工作或繼續唸書，所以買房這件事本身就有風險」、「收回來是正確的，還沒出社會體會賺錢的辛苦，就直接有房了，輕易得來的不會珍惜，要讓孩子上進獨立，當靠山要適度」。

PO文下方也有自稱兒子的朋友爆料，「你兒子其實跟著他女友一起算計你們夫妻，知道嗎？」、「你兒子私下跟我們朋友講什麼他父母的錢多好騙…很多巔覆三觀的話」。