新生兒尿布怎麼選？ 十大嬰幼兒紙尿布品牌討論度揭曉

新手爸媽的「育兒第一道考題」：尿布！

當台灣新生兒人數創下歷史新低，爸媽對每個孩子的照顧或許會更加用心。根據內政部統計，2025年4月全台出生嬰兒數僅8684人，創下史上單月最低紀錄，也代表新生命越來越稀少、越珍貴。正因為「生得少」，不少爸媽會希望給孩子最好的，從奶瓶、衣物到尿布，樣樣都不能馬虎。連看似平凡的尿布選擇，也成為重要的育兒環節，要透氣、要吸收力強、還要夠親膚不刺激，才能讓寶寶穿得舒適、睡得安穩，也讓爸媽多一點安心與喘息。這不只是挑品牌，更是用心呵護孩子每一天的表現。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點全台十大高討論度嬰幼兒紙尿褲品牌，一起來看看有哪些品牌成功抓住爸媽的心！

No.10 GOO.N日本大王

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

日本大王製紙旗下的嬰兒紙尿褲品牌GOO.N，常被爸媽們稱讚透氣好、親膚舒適，「實際摸可以發現它的材質很細緻，摸起來滑順，沒有磨擦感」、「大王敏感肌好用，從來沒有炸屎過」。

其中「透氣舒柔系列」主打類似雲朵般柔軟的表層設計，Q軟的小浮點能快速吸收稀便，降低與皮膚接觸的時間，也讓寶寶屁屁感覺更乾爽。官網指出，此系列透氣度提升2.3倍加上維他命E表層，以及尿濕顯示線等功能，整體呵護力與乾爽度相對加分。

這樣的設計不僅照顧寶寶舒適，也讓爸媽換尿布時感覺更順手、不易手忙腳亂；不同系列，包括粘貼型、褲型、迪士尼款、戲水款等，提供不同使用情境選擇，是喜歡兼顧美觀與機能爸媽們常列入清單的品牌。

No.9 Parasol

翻攝FB／Parasol Taiwan

「作為父母，我們有責任保護我們的孩子！」美國加州的尿布品牌Parasol，是由台裔美國女性Jessica Hung創立，秉持這樣的信念，她親自走訪超過20個國家，只為找到理想的材質與製程；品牌主打的Clear+Dry™水凝科技與RashShield™獨家技術，能快速吸收尿液、減少回滲，同時降低肌膚刺激風險，對於容易紅屁屁的敏感肌寶寶特別友善。

藝人八弟曾於社群分享使用心得表示，為了給寶寶最好的選擇，選擇這款兼具永續概念與時尚設計的產品，讓他們在外換尿布也不失面子；貼文搭配影片風格輕鬆有趣，也成功帶動討論，掀起一波聲量高峰，網友歪樓表示：「八爸爸很有創意ㄟ」、「好有第四台廣告的感覺」。

No.8 MOLTEX舒比

翻攝官網／MOLTEX舒比

有些爸媽在挑選尿布時，特別會注意成分單純、對敏感肌友善的品牌，來自德國的舒比就是其中之一。這個創立超過60年的老品牌，強調天然無添加，像是無甲醛、無氯漂白，還通過德國皮膚科協會與OEKO‑TEX的敏感肌認證，用起來多一份安心。

它的紙尿褲和拉拉褲系列都是主打輕薄透氣，吸收層只有2.5mm，裡面還有專利U形導流溝槽，減少回滲問題；對想找天然、親膚、長時間使用也穩定的爸媽來說，這款算是值得列入觀察名單的選擇，網友反饋，「用過舒比跟麗貝樂touch，喜歡舒比，比較沒有尿騷味，但真的貴」、「我們也是包舒比當睡覺尿布」。

No.7 mamaway媽媽餵

翻攝FB／Mamaway

在台灣母嬰用品市場，絕對要提到mamaway媽媽餵，旗下產品線從哺乳內衣到各式嬰兒用品應有盡有。而他們家的尿布，近期也憑藉著出色的舒適度與實用設計，成為不少台灣爸媽的新選擇。

這款尿布主打超輕量羽柔觸感，摸起來舒適柔軟，再加上它通過了德國Dermatest肌膚敏感測試，無論是剛出生的新生兒，還是肌膚比較嬌嫩的寶寶，都能享受到溫和的呵護；尿濕顯示線的貼心設計，讓更換時機一目了然，大大方便了爸媽們的照護。

網友分享，「我家嬰兒只用媽媽餵，換過十幾個牌子，就這個最久，寶寶忠誠度最高」、「媽媽餵的便宜又好用，覺得是基本款的麗貝樂等級」。

No.6 Merries妙而舒

翻攝FB／Merries 妙而舒台灣

「123、站著穿！妙而舒妙兒褲！」提到妙而舒，許多爸媽腦中浮現的可能就是這句耳熟能詳的廣告詞；這個來自日本花王的紙尿褲品牌，多年來一直是不少媽媽的愛用品牌。

有家長分享，當時逛藥妝店時被「隱形尿布」的廣告標語吸引，買回家試用後覺得表現不錯，便上社團分享心得。她提到，家中寶寶怕熱又容易流汗，這款尿布透氣、吸收力也夠，用起來蠻不錯的，推薦爸媽們可以試試看，引起許多網友共鳴，「穿脫很方便」、「我家都用這款，吸透性真的強，用了之後總算不用一直換了」、「透氣性真的好重要！我姪子超會流汗也都用妙而舒」。

No.5 Libero麗貝樂

翻攝FB／麗貝樂 Libero TW

瑞典品牌麗貝樂有「尿布界LV」之稱，是許多爸媽關注的高端尿布選項之一，不少網友詢問值不值得購買？曾有位媽媽分享自家敏感肌寶寶的實測心得，針對奢寵幫、水凝與麗貝樂三款高價位尿布，根據價格、觸感、外觀與吸收力進行比較，帶動一波討論熱潮。

原PO表示，兒子從小容易紅屁屁，用了許多知名品牌也無法改善。實際使用三款尿布後，她觀察水凝在吸收力與親膚度方面表現穩定，成功撐過整晚，紅屁屁狀況也明顯改善；麗貝樂雖吸收力佳，但材質偏粗、吸飽後體積變大，兒子穿不習慣；奢寵幫觸感柔和，但吸力稍弱，過夜後衣服容易有潮濕感。

有網友分享，「麗貝樂味道很濃，但很透氣又不會濕屁股」、「麗貝樂最薄，但缺點就是尿味太重」、「麗貝樂touch真的好用，可惜沒有褲型」。

No.4 Noopii美好

翻攝官網／Noopii美好

來自紐西蘭的「美好」紙尿褲，品牌以天然環保理念為主打，並在尿布中加入了全球獨家的麥蘆卡純露配方，官網強調能達到抑菌與舒緩不適的效果。

這款尿布標榜夜間使用12小時也不漏尿。不過2025年2月，一位媽媽在社群發文求助，表示一歲一個月大的兒子尿量多，試過多款尿布仍找不到理想夜間尿布的選擇。她提到，美好不會漏，但寶寶半夜會因濕感睡睡醒醒；好奇褲型曾漏到整件衣服和床單全濕；滿意寶寶白金黏貼型，可以撐得住整晚，但隔天早上寶寶會紅屁屁。

這篇貼文引發共鳴，也讓該品牌討論度再次升高，有網友表示「建議可以美好買大一號試試」、「每個寶寶睡癖不同，建議買試用包試試，我們家用接財褲或美好會漏」。

No.3 HUGGIES好奇

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

創立於1872年的美國品牌Kimberly-Clark，旗下好奇紙尿褲推出至今，受到不少家長信任，其中「小森林」系列更是近期討論度相當高的款式。

許多家長分享，這款在吸水力表現上相當不錯，採用100%凝水晶球吸收體，能將尿液鎖住並轉化成凝膠，減少回滲，讓屁屁保持乾爽，有爸媽提到「小森林隔夜起來屁屁依舊乾爽」、「我家異膚寶穿好奇小森林沒問題耶，睡過夜不漏」；對夜間長時間使用也覺得安心。

舒適度方面也獲得不少好評，有人表示，「小森林質感很好耶」、「最喜歡好奇寶寶的小森林，材質輕薄舒適，吸尿後也不厚重，還很乾爽，推薦試試」；不過也有人提到「小森林一切都好，就是腰會被勒出明顯痕跡」。

No.2 Pampers幫寶適

翻攝FB／Pampers幫寶適

擁有超過一甲子歷史的幫寶適，以一級幫系列最為人熟悉，也因為常有許多折扣，成為不少爸媽回購率高的選擇之一。

官網顯示，升級版延續輕薄設計，新增三大亮點：添加模擬胎脂的「類胎脂精華」，能在寶寶肌膚形成一道隱形防護膜，減少排泄物帶來的刺激感；搭配Air-Max吸收芯，提升吸收速度並降低回滲問題；加強彈力後腰圍與加寬吸收面，則提升貼合度與防漏力。

雖然升級後有不少亮點，不少人仍對實際使用感受，有自己的觀察與心得。2024年8月，一位準媽媽在社群發文求助，表示準備待產用品時對尿布與奶粉選擇感到猶豫，她聽說幫寶適容易炸屎、滿意寶寶偏厚怕悶熱，吸引超過3.4萬人次瀏覽，媽媽們紛紛回應，討論度迅速攀升，有人分享，「幫寶適太多的屎也是真的會炸到腰」；但也有人認為「每個寶寶的屁屁喜歡的牌子不一樣，試過才知道」。

No.1 MamyPoko滿意寶寶

示意圖／Pexels

示意圖／Pexels

在育兒圈，滿意寶寶一直是討論度相當高的品牌，特別是「極上の呵護」和「瞬潔乾爽」這兩個系列，最常被爸媽拿出來比較、分享。近一年來，品牌也積極與藝人及親子KOL合作，像是找來曾之喬擔任代言人，Kid、二寶媽彥婷，以及鳥先生與鳥夫人也都曾分享使用心得，讓話題熱度持續延燒。

「極上の呵護」系列因包裝配色被稱為「白金」，主打日本製造，採用天然有機棉材質，觸感柔軟親膚，且因具備稀便隔離層和背部彈性設計，有助降低炸屎外漏的窘境，深受許多家長喜愛；不過部分網友反映，使用後尿味較容易飄出。

瞬潔乾爽系列，採用日台獨家菱格導流技術，實驗證明可提供長達12小時吸收力，並有3D呼吸透氣層，但吸收效果會因寶寶尿量和個體差異而不同；不過有人認為其材質較厚且粗糙，容易導致寶寶屁屁悶熱或出現紅屁屁。

網友反饋表示，「白金質地比較親膚～藍滿我用過一片就直接打入冷宮」、「推極上！比瞬潔乾爽好用！」

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年07月01日至2025年06月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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