情侶首次愛愛！男友猛盯她「下體的森林」驚呼7個字 女生超尷尬

每個人身體結構都不同，身有體毛亦毋須大驚小怪！台灣1名女生在網上表示，首次和男友發生關係，當她脫下內褲時，男友即時反應竟是「哇，你陰毛好多喔！」，令到女生大感尷尬，只能問「你是喜歡嗎？還是覺得太多？」，雖然最後他們仍能完事，但女生「心裡難免有點尷尬跟不確定」。

女生詢問網友「關於私密處的毛髮整理，真的會影響對方感受那麼多嗎？還是我自己想太多了？」，大量留言指「有陰毛很正常，是他大驚小怪」、「有毛很正常啊，他的不是也有毛嗎？」、「我的天啊，這樣怎麼還有心情做完，他是色情片看太多，有夠討人厭」。

男友猛盯原PO下體︰哇，你陰毛好多喔！

原PO在「Dcard討論區」表示，最近第1次和男友「愛愛」，當原PO脫內褲裸露下體時，男友即時驚呼「哇，你陰毛好多喔！」，原PO形容當時「整個愣住」，不知道男友感到驚訝或喜歡，「還是覺得我怎麼沒整理？」，原PO詢問我「你是喜歡嗎？還是覺得太多？」，原PO沒有交代到男友回答，但相信是負面，因完事後原PO仍然感到尷尬。

網友︰沒禮貌的男生

原PO在文中詢問，私密部位多毛是否真的會影響到伴侶感受，但許多網友力撐原PO，「沒禮貌的男生」、「那你男友有除腋毛嗎？」、「他媽媽是不是沒生腦子給他？」，但亦有人為原PO的男友開脫，認為「可能是無心隨口說出來的」、「其實很多男生喜歡有毛的，所以他應該不是那個意思」、「只是無心的吧，如果都第1次的話」。

延伸閱讀：

2周沒見面！她1晚愛愛5次未滿足 哭問︰很麻煩嗎？ 男友這樣答

完美男友下體短如唇膏！首次愛愛女生崩潰想分手 網友︰好過牙籤

文章授權轉載自《香港01》