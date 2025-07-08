寄養家庭守護10餘年 叛逆少女蛻變為會計師

十餘年前，一位民眾因公司安排義工活動前往育幼院服務，進而認養了一名小女孩。雖然每月的捐助金額不高，但在得知女孩在學校成績逐漸進步後，這位寄養人心中也感到欣慰。然而命運多舛，這段資助關係卻因女孩被親人接回而中斷，沒想到多年後，兩人竟重新有了交集，一段超過10年的陪伴與轉變就此展開。

這位寄養人選擇把這段經歷貼文在Dcard，讓更多人可以分享他的故事。原PO回憶說，當年女孩升上國中後被阿公阿嬤接回，生活環境急轉直下。女孩的母親為外籍人士早已離台無音訊，父親則是長期酗酒並有家暴行為，女孩多次逃家、逃課，甚至一度被列入失蹤協尋。後來在社工安排下，女孩重返育幼院，育幼院再度聯絡寄養人，希望他能重新認養。

「第一次在麥當勞見到她，瘦小得像個小學生，讓我非常心疼。」原PO表示，女孩雖背景艱困，卻天資聰穎，言談中展現出過人的理解力與自我意識。但受家庭影響，她一度染上惡習，不僅手臂刺上粗糙刺青，還抽菸、喝酒、吸毒，甚至曾被迫從事酒店陪酒工作。

「我不是她的親人，但我願意陪她走一段。」原PO坦言，這些年他多次與女孩深談、鼓勵她脫離不良關係。終於，在他的陪伴與女孩自身意志下，她辭去酒店工作、重新就學，並在夜間部表現亮眼，尤其擅長會計科目。後來順利考上中部一所大學，大三通過記帳士考試，去年更一舉通過高難度的會計師國考。

「我哭了」，原PO哽咽表示，女孩在放榜當日打電話向他報喜，也感謝他多年來不離不棄的支持。「她曾說，想擺脫人生的惡性循環，我想，她做到了。」

目前，這對多年來像家人般的寄養人與女孩，正著手準備工作規劃。雖然女孩仍在學習如何分辨對的人與穩定的人生，但她已從一個失依、叛逆的少女，走向自立與成長的光明未來。

這位寄養人也表示，感謝所有支持育幼院、關心社會弱勢的善心人士：「不管是捐款、當義工，或只是注意身邊孩子的處境，你們的關懷都是珍貴的。」他謙虛地說自己只是做了微不足道的事，但希望這份溫暖與堅持，能成為更多孩子脫離不幸的力量。

看完貼文的網友不自覺的動容起來，有人感性的留言說「您改變了孩子的一生」、「謝謝你幫助了那個小孩，希望未來我有能力也可以跟你一樣，幫助那些需要幫助的人」、「現在這個社會不生不育的人很多，如果經濟許可去幫助那些真的需要幫助的小朋友，看著他們一路成長也像是自己親生的，很有意義的一件事情」、「你很棒欸，不但是金錢上的認養，也給予精神上支持，功德勝造七級浮屠」。

讚嘆的同時，有想認養小孩的人藉機請教，「請問認養一個小孩，在經濟跟各方面的幫助上，能跟我說會需要哪一些付出跟資源多寡嗎？我雖然不一定富有，但其實我也有點想認養一個小孩」。

最後原PO陳述直到現在都還有些自責的幾件事。

1.沒阻止她刺青。以前聊天她就有想刺青的念頭，原PO說她刺青不用多久就會後悔，結果她不但去刺還找個沒出師的學徒刺，現在大熱天的她不想被看到很醜的刺青只能穿長袖。 2.沒立刻發覺她被家暴而逃課逃家染上惡習。 3.往過的男朋友好幾個，可她沒什麼看人眼光，現在交往的男友是個槍砲前科犯。

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