他抱怨「女友不上進」哀撐不下去 網揪1點吐嘈：憑什麼說她？

情侶有時共同目標不同，可能會導致爭執，甚至分手局面。日前有位網友表示，他跟女友的薪水都差不多6萬元，但兩人對未來的想像不同，他很努力投資、進修，女友則是想要追劇玩手機、週末出去玩，原PO抱怨「女友不上進，我有點撐不住了」，不過文章曝光後，許多人直呼「你們薪水差不多，對方不上進的點是什麼？」

一名網友在Dcard發文表示，他在北部工作，平時很努力投資、存錢跟進修，沒什麼娛樂，就想要早點存到房貸頭期款，讓生活穩定一點，而女友是設計師，跟他薪水差不多都是6萬元，她平時下班很累，只想要追劇玩手機，週末出去放鬆，常說「生活已經很難了，為什麼還要逼自己？」

原PO抱怨「我有問她要不要考證照，她說好麻煩。問她要不要學點東西，她也說等有空，但『有空』永遠不會來。我們有聊過未來，我提過買房、結婚，她說那種事等以後再說，現在想太多只會讓人更焦慮，不想扛太多壓力，或被生活追著跑」。

原PO表示「我們早就不是一起往前的人了，我一直在推，她一直在等，我不是要逼她變得有多成功，只是想要未來可以一起穩穩走下去，但後來我發現，我一個人再努力，也撐不起兩個人的未來」。

不過文章曝光後，多數網友吐嘈「你哪有資格說人家不上進？你們薪水也差不多啊」、「她薪水跟你差不多，難道你覺得她沒有努力工作嗎？」、「她是有擺爛不工作，還是啃老嗎？憑什麼說人家不上進？」、「你聽起來就是很摳的樣子，趕快放女方自由吧」、「所以你的上進，為收入或能力帶來什麼改變？」、「別騙自己了，你只是想把她改變成你想要的樣子」、「她沒錯，就你們不適合而已。只有亞洲人會把努力上進當成生活目標」。