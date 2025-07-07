因朋友嫌老公「賺錢不給力」 他呼籲：年薪未破百萬別生孩

許多夫妻評估自己的年收入、家庭可用資產後，會規劃生小孩，不過到底要收入多少才能生孩子呢？日前有位網友表示「身邊夫妻朋友家庭年收入未破100萬，為什麼敢生孩子啊？」他認為「沒錢或年收過低的人，真的建議不要生小孩或結婚，不然就是害慘了孩子」，不過文章曝光後，引來網友正反看法。

一名網友在Dcard發文表示，他身邊有兩對夫妻朋友，年收入都沒有超過100萬新台幣，但都生了小孩，女方私下抱怨老公不給力、賺得太少，但都沒有想過，自己每個月收入也才3萬多，要怎麼找到優秀的老公呢？原PO疑惑表示「既然這些女生抱怨老公賺得少，為什麼要結婚生小孩？我也為這些男人感到悲哀，賺得少就要被老婆私下抱怨，表面上還得裝得很和睦」。

他總結「沒錢或是家庭年收入過低的人，真的建議不要生小孩或結婚，不然就是害慘孩子，再加上自己年收入已經很低了，所以沒錢就別結婚了吧」。不過文章曝光後，有網友反駁「付出的又不是你，生孩子得到的快樂也跟你沒關，為什麼要一直散播恐懼？」、「窮養也是一種養小孩的方式，一堆人都是窮養長大的」、「住鄉下的話，就算年薪沒破百萬都可以生」、「所以是夫妻兩人都要年收破百萬才能生？那大概剩10%的人口可以」、「管好你自己，小孩不是你在生，也沒請你幫忙養」、「窮就窮養，重點是父母能不能愛孩子」。

不過也有網友認同表示「沒錢之的不要生，至少別讓孩子需要半工半讀」、「兩個人加起來年薪沒有百萬，的確生小孩是有點緊繃」、「我自己一個人年薪120多萬都覺得不夠花了，不敢想像養小孩」、「你觀念很正確，這種家庭根本沒金錢觀念，更遑論保險什麼的」、「我為什麼要多複製一個被資本主義養套殺的我」。