女圓夢「遊法國」但抱怨須借旅費給男友 網不挺：怎不自己去

有些情侶會規劃旅行讓情感升溫。日前有位女網友表示，她從小就想要去法國旅行，好不容易存到足夠的旅費、假期，想跟男友一起圓夢，但男友需要請她幫忙先墊旅費，半年後還完，原PO說定後又無奈表示「忍不住覺得要借錢給男友的自己很可悲」。不過貼文曝光後，許多網友批評「又不是男友想去，不是妳要出國的嗎？」

一名女網友在Dcard發文表示，她跟男友都30幾歲，兩人是普通上班族，而她從小到大的夢想是去法國旅行，男友知道也想一起去，而她好不容易存夠錢，又有足夠的假期了，想要趁這個機會圓夢。

原PO表示「我們在一起3年了，花費都是AA制，男友的收入穩定，但從今年才開始穩定存錢，而我的存款可以負擔他的旅費，於是跟男友討論由我先墊錢，男友半年內分期還完」。

不過在兩人說定後，她又感嘆「忍不住覺得要借錢給男友的自己很可悲，為什麼身邊的女生朋友都是被男伴照顧，而我想出國卻只能這樣？而且兩個人一起去法國的旅費挺可怕的……但我真的滿想跟男友一起去」。

文章曝光後，許多網友直言「又不是妳男友想去」、「阿不是妳要出國的嗎？如果不想借錢，就自己去，或是兩年存完錢再去啊」、「其實妳可以自己去，我去過非洲、南美、尼泊爾跟斯里蘭卡，女友不去，我都自己去」、「自己去或是找其他有興趣的朋友吧」、「我自己想出國，而且男友想一起的話，我都直接幫男友出錢」。