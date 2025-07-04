媳婦生產完婆婆態度大轉變 1語氣讓她很反感、老公也受不了

婆媳關係一直是不少家庭最難解決的問題，有一名女網友發文抱怨自己生產前、後，婆婆對她的態度判若兩人，讓她既氣憤又無奈，想問問其他人是否也有同樣經驗，並且該如何解決？貼文引起熱議，不少人也為她抱不平。

原PO在Dcard以「婆婆在我生完小孩後態度180度大轉變」為題，發文透露自己生小孩前，婆婆對她的態度非常客氣，沒想到女兒出生後，婆婆講話開始變得很直接，態度也很隨便，常常電話一打來，第一句話就說要找她女兒。原PO說如果聊到小孩翻身的問題，婆婆就會用命令式的口氣說「記得地板一定要擦乾淨」，讓她覺得很反感。

原PO說自己生完小孩後還是有持續在工作，但婆婆似乎不相信，還會質問她，讓她非常不滿地說「我才生完三個月，就能讓我討厭到這樣」。原PO不懂為何婆婆轉變這麼大，因此求助其他過來人，「有人有遇過嗎？妳們都會怎麼反應呢？會讓老公或娘家的人知道嗎？」

貼文也讓不少人力挺原PO，「不用留情面，她這樣真的太超過了，我們爸媽生我們又不是要被人欺負的」、「有些人就是白目的理直氣壯」、「罵回去，婆婆也不能客氣」、「跟我同款公公，講話都命令式的，讓人心情很差」、「結個婚生小孩沒必要委屈自己，直接硬起來」、「這不是轉變，是她的真面目，對婆婆真的不用太期待，做好自己就好」。

對於有網友猜測是否婆婆「重男輕女」，原PO也在留言區解釋自己認為應該沒有絕對的因果關係；而老公是否有出面相挺，她說事後有告知，也因為老公很討厭自己媽媽，因此建議如果受不了，可以直接跟婆婆嗆聲以後「拒接電話」，讓原PO聽了心情舒緩不少。