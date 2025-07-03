初見面「十指緊扣＋香水誘惑」讓她暈船 男方曾是朋友砲友：該抽身嗎？

一名女網友近日在Dcard發文，分享自己在交友軟體上遇到一位外型出眾、舉止撩人、散發香氣的男性，初次見面便發展出親密互動，兩人十指緊扣、擁抱、親吻，氣氛曖昧濃烈。然而幾次見面後，她卻驚覺，這名男生竟是自己朋友曾經的「砲友」，令她瞬間從暈船邊緣清醒，但又無法完全割捨這段情愫。

原PO表示，對方身高185公分、皮膚白皙、瓜子臉還會噴香水，「真的超香」，令她當場心動。第一次見面看電影時，對方靠得很近，並大方展現親密舉動，包括擁抱、牽手與靠肩，接著還一起吃飯並坐在她身旁，讓她坦言：「我當下真的有點暈。」

但令人意外的是，她事後得知，對方曾經是她朋友的曖昧對象兼砲友，且不了了之。儘管心中警鈴大作，對方仍主動來找她散步、抱抱與親吻，讓她情感再度陷入掙扎。

最近男方又表示「七月行程滿檔」，無法安排約會，語氣曖昧、又不失溫柔，令原PO懷疑：「他是真的很忙，還是根本只是想吊著我？」她直言，理性知道這段關係危險，卻還是放不下「被撩的感覺」，徬徨於抽身與陷落之間。

此文引起大量共鳴與討論。許多網友指出，「這就是渣男典型操作」、「太會撩不一定是優點」、「只要沒表態想發展關係，那就是曖昧高手，不是戀愛對象」。更有人指出，「不給承諾、不談未來，只給情緒刺激，這就是他厲害的地方，吊著妳又不承擔」、「第一次見面就摸東摸西，我會覺得是噁男！管他什麼帥哥」。

也有過來人勸說：「暈沒關係，但要記得設停損點」、「下次他再邀約，試試看晚回、冷回，看他會不會主動更進一步」、「多認識異性，妳就不會只暈他了！是說明知他渣，為啥還暈阿？」、「妳朋友認證的炮友，然後妳還在想聖母心收編他？反正交友軟體那麼多，他不會停止狩獵的樂趣的」。