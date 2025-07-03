新婚媳怨婆婆「下馬威」逼煮飯 過來人教脫身妙招：不會煮也要硬煮

有一名新婚媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，剛進婆家就被婆婆要求負責煮飯，讓她心中一把火。她表示，當婆婆下馬威說：「嫁人了就要煮給大家吃，這是做人媳婦的本份」，她回應「我不會煮」，卻被反嗆：「不會我教妳，妳娘家媽沒教妳嗎？」讓她氣得轉身離開。

貼文一曝光，立刻引來網友熱烈討論，大家紛紛分享自己的經歷與妙招。有網友表示：「我婆婆在新婚隔天喊我到廚房說『以後六日妳要煮，常煮家才會旺』，我直接回她『妳都沒在煮妳家不旺嗎？』她愣住後臉臭離開」。也有人說：「天天都上菜碳化食物，摔破碗盤，糖鹽不分，很快就會有免煮金牌！」、「超鹹幾次後家人就不會讓妳煮了。」還有網友教招：「我煮，會依我口味煮。」

不少網友認為，婆婆的要求過於苛刻：「巫婆叫我學我也不理她，因為她女兒都不做的事情，我幹嘛去做呀！」更有人直言：「所以我絕對不跟婆婆住」、「建立自己的小家庭，一切解決」。也有網友提到：「結婚前我就和婆家說不會煮，也沒和公婆一起住。」

除了幽默回應外，也有不少網友認為此類問題需要老公出面解決：「叫老公出面，老公不挺的話，沒小孩建議可以離了，因為日後問題會更多。」