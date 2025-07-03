憑什麼不能住？婆婆怨「兒買的房還要媳婦同意」 反挨網轟：那不是你家

近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」中，一則媽媽的抱怨貼文掀起了網友熱議。這位媽媽直言：「我兒子買的透天，我是他媽，難道不能直接住進去嗎？還要媳婦同意！」此言一出，立刻引發網友們的激烈討論。

許多網友紛紛表示：「當然要尊重媳婦」、「您老人家就別在人小家裡攪亂啦！」更有人直言：「拜託他們有他們的生活，你有自己的生活，拜託別去打擾，你去了出一張嘴巴而已吧。」還有網友強調夫妻之間的財產關係：「夫妻財產共有，那是兒子跟媳婦的家，當然要尊重媳婦意見。」

對於這位媽媽想住進兒子家的行為，網友們普遍認為應該保持距離：「生活可自理還是不要住一起比較好」、「當然需要囉，而且你住進去就只是個客人，不要指點主人家的事情。」更有網友提醒：「兒子已經開始下一階段人生，媽媽要懂得拿捏分寸，讓下一代好好生活，不管房子是不是買給他自己住還是跟媳婦一起住，親媽都要懂得退場保持距離給他（們）空間。」

此外，也有不少人對這位媽媽的觀念提出批評：「老觀念，情勒」、「你兒子是跟你媳婦結婚又不是你，住進去幹嘛。」