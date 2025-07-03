不順路拒載！婆婆「切心」不再煮 媳婦想取暖反被打臉：你不會做人

一名媳婦近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，內容提到她與婆婆之間的矛盾，引發網友熱烈討論。該名媳婦表示，自己平日要上班，還要接送4個孩子，負責洗衣晾衣等家務，因廚藝不佳，過去婆婆曾擔任廚師，因此通常由婆婆負責做飯。然而，婆媳關係因一次拒絕載婆婆去找朋友的事件後急轉直下。

媳婦在貼文中提到，某次回台中娘家時，婆婆要求她順路載至雲林找朋友，但因需下高速公路並額外花費40分鐘的車程，她認為不順路而拒絕。此舉惹怒了婆婆，從此婆婆不再幫忙煮飯，甚至要求媳婦下班回家後自行料理。媳婦表示，她後來改買外食，但婆婆仍嫌難吃、嫌貴，甚至質疑她的購買能力，讓她備感壓力。

媳婦向丈夫訴苦後，丈夫出面指責婆婆，認為媳婦每天上班已經非常辛苦，還要照顧4名孩子和處理家務。此舉引發婆婆不滿，直接與媳婦冷戰。該貼文曝光後，引來網友熱議，多數留言批評媳婦不懂做人。

許多網友紛紛表示，「你不會做人～結案！」、「你自己都不互相了憑什麼要婆婆跟你互相」，更有人指出，「每天煮飯都不只40分鐘，你卻計較一次40分，難怪你婆婆切心」。也有網友認為，「住在一起要互相體諒，即使不順路也應該載婆婆去才對」。此外，有人批評媳婦的丈夫，「你老公更不孝，這種事駡母親，他更可惡」。