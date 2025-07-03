男友常赴日放鬆 她分手後得知真相震驚：是愛「不用負責」的快感

有一名女網友在論壇Dcard上以「我去了一趟日本，才發現他根本不是壓力大，是下半身太閒」為題發文，抱怨前男友的「放鬆方式」讓她徹底看清對方的真面目。

這名女網友表示，前男友過去經常出差到日本，每次都以「工作忙、壓力大」為由，說要去放鬆一下。她不僅毫無懷疑，還貼心地幫他準備眼罩耳塞、查天氣，甚至提醒他注意身體。然而，分手後，她從朋友那裡收到對方男生群組的對話截圖，才驚覺自己被徹底蒙在鼓裡。

原來，前男友出差期間，並非去什麼拉麵名店或神社，而是與朋友討論哪家風俗店「口技比較強」，哪位女生身材最好。甚至還有群組留言提到：「有女友的不能試太兇，會有罪惡感」，但實際上還是照去不誤。對於這樣的行為，她直言：「我當下真的傻眼，我完全不知道自己被當成多安全的一個人。」

為了親眼看看這個讓前男友如此著迷的地方，她決定自己飛往日本一探究竟。結果，她走過鶯谷一帶時，發現現場比想像中還破舊，有些地方甚至有點髒，街邊也沒什麼人笑。她頓時明白，前男友迷戀的並不是日本，而是那種「不用負責」的快感。

她在文中寫道：「他要的不是放鬆，他要的是『可以亂來但別人不會罵他』的自由。」回想起自己過去還傻傻地幫他準備面膜、泡湯券，她忍不住自嘲：「他其實根本是在放別的東西。」

這趟日本行讓她徹底放下，不是放下前男友，而是放下那個一直在背後付出的自己。她更呼籲其他女生：「如果你正在懷疑你男友是不是也有『奇怪的放鬆方式』，先不要懷疑自己，因為錯的從來不是你太敏感，是他太骯髒。」

不少網友對此行為表示譴責，認為男方的行為不僅不尊重伴侶，更是對感情的背叛。有網友留言：「留言真的不意外，拍拍原PO」、「要嫖就先單身，如果要開放式先告知，用瞞的那就叫噁心」。也有網友強調誠實的重要性：「這個男生隱瞞自己嫖妓的行為，一點都不尊重女生。啊不然你女友去外面約炮也不跟你講，你是都不會生氣？」

此外，有人指出這種行為反映了男方缺乏自控能力，紛紛指責：「控制不住誘惑的人都不是什麼好人」、「這種有另一半還會去外面亂搞的，比單身約砲仔還噁心」。更多網友則鼓勵原PO放下過去，迎接更好的生活：「辛苦你了…下一個男生一定會更好。這一個真的可以丟掉，回頭草也不要吃，根本一坨牛糞」、「拍拍妳，還好已經分手了，要過得很好，下一任會更好」。