才放暑假！家長崩潰剩半條命 媽「靠1招」砸萬元續命：這錢不能省

暑假一到，對家長而言宛如「鬼門開」再現！有家長崩潰直呼，才剛撐過孩子暑假的第一天，就已經被折騰得只剩半條命，最後只好忍痛掏出上萬元，趕忙替孩子報名七、八月的暑期營隊，苦笑感嘆「看來這筆錢不能省！」此事也在網路上掀起熱議，不少家長心有戚戚焉，哀號第一天就已被氣到腦充血。

一名媽媽在臉書《小一聯盟》發文指出，才剛放暑假第一天，小孩在家調皮搗蛋，已被折騰得身心俱疲，「我就剩下半條命了！」擔心孩子暑假期間精力過剩、整天待在家裡大人小孩都受罪，原PO最後決定花錢替孩子報名暑期營隊，無奈苦笑「看來這筆錢不能省了」。同時也向家長們加油打氣，盼大家都能平安撐過這段漫長暑假。

文章曝光後，立刻引發熱烈回應，家長們紛紛在留言區哀號分享心聲，「命要珍惜，錢再賺就好」、「我今天已經快被煩死...選擇學才藝而已，送來送去」、「家有國一生+小四生，今天第一天我已經吼破喉嚨了」、「暑假第一天我就覺得快氣死了」、「還好我非常有先見之明，暑假開始前就先報好游泳、安親跟夏令營了」、「暑期安親班不是為了追進度，而是為了家庭和諧」。

也有家長好奇詢問暑期營隊的費用，「兩個月大概要多少？」對此，原PO回應，孩子原本就有上ESL課程，如今另外再報名暑期營隊，一個月需支付1萬2500元（含教材費，但不包含原本的ESL費用），直言雖然心疼荷包，但為了能讓暑假順利度過，只能硬著頭皮掏錢。