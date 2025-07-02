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買5公斤櫻桃孝親！她洗一盤自己吃被婆婆罵自私 氣炸做1事回擊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦買了一箱櫻桃給家人們吃，沒想到她做了1事，竟被婆婆罵自私自利。示意圖/ingimgage
一名媳婦買了一箱櫻桃給家人們吃，沒想到她做了1事，竟被婆婆罵自私自利。示意圖/ingimgage

最近櫻桃盛產，一名媳婦買了5公斤的櫻桃放在冰箱，想說大家想吃隨時都有，沒想到她洗了一小盤端進房間自己吃，卻因此被婆婆當面指責「自私自利」，讓她相當心寒。

該名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」分享，花錢買了一大箱，整整5公斤的櫻桃，整箱冰在冰箱裡，任何人都可以拿出來洗了吃，沒想到她只是洗了一小盤端進房間吃，沒有幫家人洗，就被婆婆指責「自私自利」。

婆婆的責罵讓她覺得委屈又無奈，「我都買了一整箱冰在冰箱了，要吃的人不會去洗嗎？我一定要出錢出力就對了」，氣不過之下，她打開冰箱，把那整箱櫻桃扛回娘家，激動表示「反正我都是自私自利的人了」。

文章曝光，網友們紛紛替她打抱不平，「要吃就洗，不洗不要吃。讓她罵，也沒幾年能罵了」、「水果本來就是要吃才洗，大部分的水果碰不得水，你婆婆沒常識嗎？」、「還要人家洗好好的，她們真的把妳當女傭耶」、「妳也可以怒吃光光，讓婆婆更氣」、「媳婦不能吃婆家的東西，婆家人拚命吃媳婦的東西」。

不過也有人表示，「既然是有心買個大家吃的，為何不順手洗幾個給公婆吃呢？若是怕他們當時不想吃也可以先問問他們要不要吃吧！自己洗幾個拿進房間吃難免會讓人誤解，住在一起溝通很重要」。

婆婆 媳婦 孝親

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