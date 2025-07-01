目睹交往7年女友勾男同事手！ 他崩潰只獲女方一句：你配不上我

情侶之間有時會經歷長時間的交往後，感情慢慢消磨殆盡，但若劈腿總是讓另一方難以釋懷。日前有位網友感嘆，他跟女友在一起7年，已經準備邁入結婚階段，沒想到他去女友公司想要給女友驚喜禮物，卻目睹「女友跟男同事勾著手，笑得燦爛無比」。

一名網友在Dcard發文表示，他跟女友在一起七年，一開始女方住家裡，學貸壓力大，他幫忙繳過一次學費，還讓女友一起住進他租的小套房，包水電網路，甚至連早餐都是他先起床買好，不過他也心甘情願，因為女友總在原PO回家時給他一個擁抱，說「你是我最安心的依靠」。

他坦露心聲「我以為我們是互相。我跟她在一起7年了，從我月薪不到3萬，到現在有點積蓄、已經穩定工作了，甚至連我爸媽都在打聽婚宴場地，沒想到她早就準備好轉身離開」。

原PO表示，女友今年換了新工作，進入時尚產業，說是夢寐以求的公司，於是他也買了一台筆電，想要送女友當祝賀禮物，還提早下班，到女友公司樓下去接她，給女方一個驚喜，不過他表示「女友走出來的時候，跟一個男同事勾著手，笑得比跟我在一起還燦爛。她看到我臉色馬上變了，連忙把手甩開，我當下愣住，那個男同事也愣住，轉頭對她說『不是說妳單身很久了嗎？』她沒說話，只看著我說『對不起』」。

事後女友解釋「我們剛在一起3個月左右，但我其實早就沒感覺了，只是你一直以為我們很好。現在的我，已經不是以前的我，我變得更成熟，知道自己要什麼，而你還停留在原地」，最後原PO難過表示「七年的感情換來一句『配不上』，我想我再也不會全心全意去經營一段感情了」。

文章曝光後，許多網友安慰他「重整自己，會有更好的在等你」、「沒結婚生子才看破一個人，都算是幸運的」、「只是剛好交往到一個勢利的女生，下次小心」、「真是辛苦你了，這就是人性，無關乎男女」、「講真的別為了這種人傷心太久，真愛在不遠的地方等你」。