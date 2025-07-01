疲老闆控妻出軌、家暴 臨床心理師：網路掀傷痛 夫妻裂痕愈來愈大

嘉義知名電商「疲老闆」社群發文控訴老婆出軌3名男子，常遭老婆家暴，老婆發文反擊疲老闆也出軌；疲老闆夫妻故事如8點檔連續劇；擔任嘉縣市及雲林警局、國道警局心理諮詢委員的臨床心理師林姿吟說，不管是想挽回關係或解決問題，建議詢求專業獲得有效處理，指責對方無法撫平自己的傷痛，只會再掀傷痛，而不會到此一切為止。

林姿吟說，網路使用普及後，人與人之間直接面對面溝通技巧及能力更為薄弱，特別是情緒表達的字眼，可能就直接用貼圖表示，但某些含義暗昧模糊的圖片，就可能使接受者曲解內容，造成人際關係的緊張或斷裂。

感情婚姻及家庭事務是個人很私密的部分，試圖透過自媒體公開呈現，主要是想從群眾的回應中得到共鳴或支持，只是使用這種間接溝通的方式，常會使雙方的裂痕愈來愈大。不管是想挽回關係或解決問題，建議宜詢求專業以獲得有效處理，指責對方無法撫平自己的傷痛而只會再掀傷痛。

「疲老闆」6月30日上午在社群發文，控訴老婆出軌警察、藥師等，而且他常遭受到老婆的家暴，因此宣告要讓「這一切，到此為止」，老婆則在社群發文反擊「我沒有要討拍，也不想報復，我只想提醒他：真正在毀掉你人生的，不是我」同時也指控疲老闆也出軌，深夜疲老闆則公開老婆與出軌男子親密合照。

疲老闆老婆承認曾因做錯過事，向其下跪道歉，也願意承擔社會的輿論與眼光，但不代表她應該承受恐嚇、家暴與長期的精神虐待。還曝為了疲老闆公司營運，自己甘願當連帶保證人，並喊話「留點體面、也留點善良，給彼此最後一點尊重」最後更宣告之後不會再解釋與辯白。

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