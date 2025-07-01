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ChatGPT幫擇日！她照推薦日子安排婚禮 驚見「忌嫁娶」：差點毀婚禮

香港01／ 夏洛特／報導
示意圖／ingimage
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現在很多人會用 AI 聊天機器人來解決生活大小事，甚至連算命、擇日都會找它幫忙。一位女網友最近就在社群平台發文抱怨，說她之前用ChatGPT幫她和男友挑結婚吉日，根據AI推出的日子安排好場地、攝影、新秘等，結果後來才發現那天在農民曆上竟然是「忌嫁娶」，整個超傻眼，只好全部改期！她氣到說，「ChatGPT差點害我婚禮毀掉！」

她在Threads發文說，「ChatGPT 差點害我婚禮毀掉！」原來她早先把自己和男友的生辰八字、還有雙方父母的生肖都輸入給 ChatGPT，請它幫忙算出最理想的結婚吉日，條件是，最適合的日子、不要相沖生肖等等。結果AI推薦了2026年6月6日，還強調那天是「超適合嫁娶」的大吉日。

結果她三番兩次問ChatGPT確認這日子真的沒問題，於是她就訂了婚禮場地、新娘秘書、婚攝……相關花費也都砸下去了，光是場地訂金就花了幾萬塊。沒想到，某天男友媽媽隨手打開農民曆一看，居然發現那天是「忌嫁娶」的日子！

她氣炸，抱怨說，「ChatGPT害我所有行程都要改！」還因此跟男友大吵一架。所幸最後能順利改到別的好日子，「不然我婚禮真的要被ChatGPT毀掉了！」她也反省說自己太輕信AI，沒有再做交叉查證，才會差點釀成大禍。她最後提醒大家，「人生大事不能全交給AI！」

這篇貼文一出，引起網友熱議。有人笑說，「超好笑，婚禮這種大事也敢問GPT，膽子超大」、「自己沒做功課才會這樣吧」、「也太天真了吧」，也有網友幫她緩頰，「搞不好AI算的日子真的適合她們啊，農民曆畢竟只是參考」、「不同版本農民曆給的吉日也會不一樣，這不完全能怪它啦」。

另外也有人提醒，「AI當參考就好，不是萬能」、「這種事還是找專業命理師比較妥當」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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文章授權轉載自《香港01》

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