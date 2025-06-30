跟開車一樣！她指可從「玩遊戲」看出男友個性 一票過來人點頭

許多人會透過開車來判斷一個人的個性。一名女網友發文，稱她其中一任男友打遊戲非常暴躁，喜歡罵三字經，吵架時候也是如此，而現任男友雖然也喜歡打遊戲，但溫和很多，還會陪她一起聊遊戲，由此判斷玩遊戲也能看出男友個性，對此，不少網友也紛紛表示認同。

一名女網友在Dcard發文，表示她的其中一任男友打遊戲常會伴隨三字經、五字經，還會經常暴怒敲桌子，在吵架時也非常暴躁，讓她感到壓力很大。

原PO表示，現任男友也喜歡玩遊戲，但脾氣非常穩定，常常玩回合制、掛機類的遊戲，還會邊掛機邊陪她聊天，也會有說有笑地聊遊戲的內容，讓原PO直言跟開車一樣，「玩遊戲」也能看出男友的個性。

此文一出，引起不少網友共鳴，「確實玩遊戲可以看出一個人，尤其在高情緒的時候」、「玩競技類的真的很容易讓一個人情緒暴走，但情緒穩定的人或許真的不會」、「真的，會不會罵髒話、會不會開車亂飆這兩個行為超能判斷人品」、「真的，我有一朋友玩遊戲快要輸的時候會直接把牌桌攪亂，讓遊戲沒辦法進行下去」。

但也有網友發表不同意見，「不能說完全對或錯，我姐妹的男友平常都是佛系來著，一打遊戲就很容易暴怒，但真的除了遊戲之外都一切安好」、「這要看遊戲類型吧，玩單機當然沒什麼好生氣的啊」、「我打遊戲是另一個人，是我生活中的發洩管道，但對待真的人就是很客氣」、「一個人玩遊戲的反應，頂多只是他在某些情況下的表現，不是他這個人的全部」。