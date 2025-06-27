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別人老公比較香？兩性作家曝「知三當三」兩心態：想贏過偶像

聯合新聞網／ 綜合報導
作家欣西亞分享第三者「知三當三」的兩種心態。 示意圖／ingimage
作家欣西亞分享第三者「知三當三」的兩種心態。 示意圖／ingimage

女星Albee、脫口秀演員賀瓏與前女友天殘之間的愛恨糾葛讓人霧裡看花，Albee更被天殘好友指出是破壞感情的「第三者」。作家欣西亞近日在臉書發文直言：「社會上的確有女人是小三專業戶」。

欣西亞強調，Albee是否介入他人感情，這件事情目前沒有實錘的證據，當事人也發出聲明反駁，不過她確實遇過「小三專業戶」、「知三當三」的女性。欣西亞指出這些女性專門挑選有女友、有老婆的男人下手，並分析出她們的兩種心態。

一、被篩選過的男人

欣西亞說如果有女人願意對一個男人依靠終身，通常表示這個男生一定有他的價值。她曾聽聞一位專業小三戶說「男人就是沒人要才單身，不是能力不足，就是不夠有吸引力，否則為何其他女人都沒想和他結婚或在一起呢？」因此，她們專門找有家室的男人下手，因為起碼「有女人要」、「被其他女人選過了」，條件應該不會太差。

二、有崇拜心態，想用搶男人證明自己贏過正宮

欣西亞解釋，有些女人對比自己厲害的同性充滿羨慕嫉妒恨。例如崇拜某人的賺錢能力或工作實力，既無法與之相比，要超越這女人的方式就是「睡她老公」，只要搞上偶像的老公，小三就會覺得自己贏了。

所以事實上小三也不是真的愛上這個男人，而是想用這種方式證明自己比心目中的偶像還來得厲害。文末欣西亞也忍不住感嘆：「以上兩種心態，大家會不會覺得超級扯？再度證明『只有三觀不正的人才會知三當三』」。

Albee陷入小三疑雲。 聯合報系資料照
Albee陷入小三疑雲。 聯合報系資料照

小三 外遇 兩性關係

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