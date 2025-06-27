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婚前「1件事」一定要做？他憂太現實 過來人點頭：別連累另一半

聯合新聞網／ 綜合報導
結婚前該不該讓彼此知道自身財務狀況，不少網友提出個別看法。 示意圖／ingimage
結婚前該不該讓彼此知道自身財務狀況，不少網友提出個別看法。 示意圖／ingimage

結婚是人生大事，兩人在簽字、步入禮堂之前，必須得要好好了解彼此，才能攜手走一輩子。有一名女網友發文求助，她想問大家結婚前是否該讓彼此知道雙方的財務狀況？貼文引起不少討論，多數人都認為應該坦白。

原PO在PTT發文提問，如果跟另一半都有結婚的共識，雙方也正往前邁進，是否有必要在婚前先讓彼此知道雙方的財務狀況？如果需要的話，是要包括自己和家人的，還是只知道自己的就可以了，「該怎麼起頭才不會讓人覺得現實？」還是說不用特別了解，透過平時相處來知道對方的金錢觀就好了。

貼文引起不少討論，「看情況，如果原生家庭欠債需要妳幫忙還，建議先告知對方能接受再說」、「三觀很重要」、「怎麼可能不了解？結婚什麼最重要？就是錢」、「相處就知道了吧」、「太誇張的基本都看得出來吧」、「不會，也別講」、「不會問很細，但要了解是否會影響未來小家庭財務」、「不主動告知對方也會問吧？」、「門當戶對有它的意義存在」。

多數人都認為應該要誠實以對，「有欠債或是需要高額孝親費要講」、「加減要讓對方知道吧」、「負面的會說，現在不說，婚後也會知道，與其婚後吵架離婚，不如婚前說清楚」、「要，而且不只財務狀況，一些相處情形也要說吧」、「需要，萬一有賭鬼或錢莊討債絕對分（手）」、「建議告知，畢竟事後還是要面對」、「高額欠債還想幫忙還就要講啊」、「自己的要，家裡如果有負債建議也先講，不然到時候結婚討債討到你們身上，連累到另一半不是好事吧」。

財務 結婚

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