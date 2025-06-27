政院民調：近7成支持同性伴侶合法結婚權

行政院今天公布今年度性平民調結果，其中69.9%民眾認同「同性伴侶應享有合法結婚權利」，較同婚通過前調查的37.4%，提升32.5個百分點。行政院性平處指出，這顯示民眾對於同性伴侶婚育權益的支持度逐步提升。

為了解民眾對於性別平等、婚姻家庭、同性戀、跨性別者的態度，以及促進性別平等措施的看法，行政院性平處近年皆會進行性平民調。

根據性平處今天公布「114年性別平等觀念電話民意調查」結果，在性別暴力防治部分，調查顯示93.4%民眾不同意「若女性只有口頭說『不』，沒有極力抗拒，不算是性騷擾或性侵害」，更有高達94.1%民眾認同「同事遭受性騷擾時，願意向公司申訴或舉報」，顯見多數民眾已具有高度性別暴力防治觀念。

性別平等部分，調查顯示，有94.7%民眾不同意「女性不適合念理工科系」，更有高達96.3%民眾認為「家庭事務先生與太太意見一樣重要」，但仍有58.3%民眾同意女性比男性更適合照顧家中的嬰幼兒，且近3年調查（112至114年）均超過5成。性平處指出，民眾性別意識雖逐漸抬頭，但對於家庭中的育嬰照顧責任，仍受傳統性別刻板印象影響。

同婚伴侶權益認同度面向，根據調查，69.9%民眾認同「同性伴侶應享有合法結婚權利」，相比2018年，也就是同婚通過前一年調查的37.4%，大幅提升32.5個百分點；更有78%民眾同意「同性配偶應該有領養小孩的權利」。性平處說，自同婚法案通過後，民眾對於同性伴侶婚育權益的支持度逐步提升。

跨性別者權益部分，91.5%民眾同意「可以與跨性別者當同事」，近3年調查均達9成，性平處認為，調查顯示民眾對於跨性別者多持尊重與接納態度。

不過，針對跨性別者變更身分證性別登記一事，民眾看法不一，有近6成民眾表示同意「跨性別者、雙性人身分證可以登記第三性別選項」，但僅有40.6%民眾同意「跨性別者免摘除器官就能更換身分證上的性別」，且近3年調查均未達5成。

行政院性平處表示，這次性平調查對象為年滿20歲以上的民眾，調查日期為今年4月24日至28日以電話訪問（CATI）方式進行隨機抽樣調查，共完成有效樣本1077份，以95%信賴度估計，抽樣誤差約為正負2.99個百分點。