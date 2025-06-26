家世差距難相處？頂大女友總覺得自己苦 他無奈：看世界的方式差太多

近日，一名網友在論壇Dcard上以「和女友階級差太多，有點難相處」為題發文，詳細描述了自己與女友因家世背景與價值觀差異，導致相處困難的經歷，引起網友廣泛討論。

該網友表示，自己家境小康，父母經營中小企業，從小生活穩定，補習、出國、實習等機會對他來說是常態。然而，他的女友家庭普通，父母在市場擺攤，她靠自學考上頂尖大學，並拿到全額獎學金。網友坦言，正是女友的努力與拚勁吸引了他，但交往久了，他發現雙方不僅家世差距大，連看待世界的方式都截然不同。

他舉例提到，有一次參加系上餐會，女友穿著隨便就算了，吃飯時她大口扒飯，講話嘴裡還咬著筷子。對於教授詢問研究興趣時，她直言：「看有沒有經費吧，現在做研究又不是靠興趣活。」這種直接的態度讓他頗感尷尬。

此外，當他分享父母牽線的業界機會時，女友冷淡回應：「你們這種人有後台，當然什麼都比較順。我們這種人只能自己想辦法。」這讓他感到被誤解，認為女友總是把他當成「含金湯匙不懂人間疾苦」的人。

更讓他困擾的是，女友對人際關係與文化活動的態度也充滿抗拒。他提到，女友不喜歡參加研討會或社交活動，覺得那是「混圈子」、「靠關係」。甚至在美術館，她對展品毫無興趣，認為那些藝術品只是有錢人用來裝腔作勢的工具。一次在西餐廳用餐時，女友對他的餐桌禮儀嗤之以鼻，還要求服務生將牛排煮熟一點，讓氣氛降至冰點。

他無奈表示並非嫌棄女友的出身，也不是討厭她的直率，而是累於她拒絕理解別人努力的方式。他認為女友總覺得全世界都在壓迫她，卻忽視了有人真心想幫助她。他坦言：「我們可能走不遠了。」

此貼文一出，引發網友熱烈討論，多數人認為雙方價值觀差異過大，勸分者居多。「兄弟，老實說，你跟她沒什麼對錯，就只是你們之間家庭背景差距有點大，導致價值觀差異，我是真的勸分，無解。」、「價值觀超不同，她浪漫感都沒有就算了，講話還很沒禮貌。」更有人直言：「你也無法體會理解她的世界，記得分手的時候溫柔一點。」

但也有少數網友替女友緩頰，「有點心疼妳女友，她是費了多大力氣才有今天的學歷和成果，她的成長環境就是不斷逼迫她必須努力和面對殘酷的現實，造成她今天一刻都不能懈怠的生活態度，也許等哪一天她找到好工作、有好的薪水，才能放鬆吧。」、「因為你有家境兜底，她沒有，所以你可以看得更高更遠，她卻只能著眼於眼下的生存問題。」