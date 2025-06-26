請假在家像「賊」！婆婆整天坐鎮客廳 媳婦心酸哭訴：連上廁所都得偷偷摸摸

近日，一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，抱怨自從搬進婆家與公婆同住後的種種壓力，引發大量網友共鳴與討論。她坦言，與婆婆單獨共處讓她感到極度不自在，甚至連請假在家休息都變成一場「躲貓貓」的戰鬥。

該名媳婦在貼文中透露，自從搬進婆家後，婆婆幾乎整天待在家裡，坐在客廳玩手機。而她只要請假，就會被婆婆「盯上」，甚至還會被問東問西，逼得她只能躲在房間，一整天不敢出門，連上廁所都要偷偷摸摸，生怕被婆婆發現。她無奈地說：「我想要的很簡單，我只想像租屋那時候一樣，一個人『呆』著。」但現在完全做不到。

更讓她感到委屈的是，有一次被婆婆發現整天待在家裡後，竟被責怪怎麼不幫忙做家事。她表示自己平時該做的家務都會盡力完成，但請假的目的就是想好好休息，實在不想再解釋或應付他人的期待。因此，她超懷念以前和媽媽一起在家的日子，我們各玩各的手機，一點也不尷尬，還能一起討論午餐吃什麼。

貼文一出，立刻引起網友熱烈回應，不少人紛紛留言表示感同身受。一位網友寫道：「我懂，我住我老婆家，住了快十年，有時候生活的習慣會互相打擾，住在一起真的很累。」、「超懂，每天都有門神坐在門口，去那裡都要問，真的好煩。」另一位網友則說：「難怪，結婚的人，寧可加班，也不想休息。」

也有不少人分享自己的經歷：「我超級懂妳的感受，因為我也一模一樣的類似狀況，婆婆幾乎整天坐鎮在樓下看電視，進出家門，一定要在她眼皮下，她的打量，讓人不舒服。」甚至有人建議：「沒去上班時住旅館，婆婆就不知道了啦！」

面對網友的回應與建議，該名媳婦表示，她的老公認為這是她「想太多」，但她強調自己的感受是真實的，只是希望能有一個屬於自己的空間。