少子化嚴重！他問30歲前生會不會太早 一票人曝「黃金時期」

台灣少子化嚴重，根據最新統計，今（2025）年5月全台出生人口數只有8,433人，跟上個月比較，減少251人，而少子化除了衝擊勞動力外，也衝擊消費力、國家競爭力。日前就有網友好奇，「現在30歲前有小孩會不會太早？」對此，多數人認為「30歲前才是生小孩最適合的年紀」。

一名網友在PTT發文表示，現在大家好像對生小孩都沒有太大的慾望，身邊朋友甚至覺得「30歲前生小孩都太早了」，因為自己都養活不了自己，也沒有辦法盡情享受生活，多了小孩的話，金錢跟精神方面都會有負擔，覺得沒辦法開心生活。對此，原PO拋問，「現在30歲前有小孩，會不會太早？」

文章曝光後，網友回應，「女生其實30歲前生，才是最適合的時間」、「在優生學來看，30歲生小孩早就離最佳時間有段距離」、「身邊認識30幾歲前有小孩的家境都不錯，家裡沒礦的哪敢隨便生」、「我倒覺得女生26-28歲最合適」、「22歲到28歲真的是黃金時間，要生就要早點生」、「30歲前生對身體負擔才小」；但也有人認為不用在意年紀，「開心最重要」、「幾歲生都可以吧」、「有能力就生，不然不婚不生，幸福一生」。

根據2024年全球總生育率統計，台灣生育率倒數第一，每位台灣女性平均只生1.1個小孩，如果要讓人口維持穩定，應該要達到生2.1個。這代表台灣正在邁入人口負成長、高齡化社會，而這情況會導致勞動力崩塌，退休人口增加許多，但青壯年快速減少。