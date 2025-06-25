男同事誤以為被暗戀 女無奈喊冤：只是買同間便當店

辦公室戀情常常會讓部門氣氛不同，不過若出現子虛烏有的傳聞，恐怕會更令人困擾。日前有位女網友表示，她每天都會去公司樓下買便當，結果莫名其妙被男同事誤會「暗戀」他，還到處在公司亂傳原PO暗戀男同事，讓她傻眼表示，「現在的男生是不是都很自戀？」

一名女網友在Dcard發文表示，她跟一名男同事每天都是買同一間便當店，沒有跟其他同事一起訂餐，她是因為這間便當店在公司樓下，又是最便宜的，所以才每天都去買，然而卻被男同事誤會「她喜歡我」，還到處在公司亂傳，其他女同事聽到覺得很傻眼，才跑去告知原PO。

她無奈表示，「我跟這個男同事甚至連LINE對話都是一片空白，完全沒有聊天紀錄，現在的男生是不是都很自戀啊？」文章曝光後，許多人安慰原PO，「看起來這男的是普信男（普通又有自信的男生）」、「認真覺得這種自作多情的，真的有病」、「我以前也遇過，私下根本不聊天，還以為很多女生喜歡他的男同事」、「男生真的容易自作多情」、「男生容易覺得女生沒有私下聊天，也許是內向害羞，容易自作多情」、「男生不懂女生！很容易因為一些舉動就以為妳喜歡他」。

也有網友分享自己的解決方法，「奉勸女生不要對人太好，容易誤會」、「我求學時期也跟男生對看到，對方就以為我喜歡他，現在我都不習慣看別人眼睛」、「可以在辦公室大聲斥責他」、「我也遇過這種，還好有存前任照片，說我不喜歡對方這種類型」。