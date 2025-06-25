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賣場夫妻殘酷對話！他聽到「丈夫回1句」秒愣嘆：生育率低不是沒原因

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在賣場看到一對夫妻在買尿布的對話，聽到丈夫對妻子的發言後，不禁直呼，「生育率低不是沒有原因的」。示意圖／ingimage
有網友在賣場看到一對夫妻在買尿布的對話，聽到丈夫對妻子的發言後，不禁直呼，「生育率低不是沒有原因的」。示意圖／ingimage

台灣新生兒數持續探底，據最新統計，今年5月全台出生人口僅8,433人，較上月減251人，再創新低。一名網友在賣場看到一對夫妻在買尿布的對話，聽到丈夫對妻子的發言後，不禁直呼，「生育率低不是沒有原因的」。

一名網友在Dcard「心情版」發文，他在賣場買尿布，排隊結帳時，排在前面的夫妻對話，令他不禁愣住。爸爸笑著說，「我負責買單，你顧小孩，多好！」，媽媽也笑著回，「那這次換我買，你顧小孩啊～」，沒想到下一秒爸爸變臉，「你的錢還不是我給的？」，媽媽則默默地不說話，低著頭看嬰兒車，原po形容，「剛剛的笑容，像被搧了一巴掌」。

那一瞬間原po想著，如果可以重來一次，她還願意當一個「沒有收入」的媽媽嗎？他也不禁直呼，「只能說生育率低不是沒有原因的」。此文一出，吸引不少網友討論。

網友紛紛表示，「看完覺得爸爸講話偏白目，後面那句『多好』根本不用加，後續還說『你的錢還不是我給的』，很顯然他認為顧小孩不是對家庭付出的一種，只覺得自己工作賺錢最大」、「男的比較有問題，認為賺錢最偉大，認為女方付出理所當然」、「大概以後也是那種父母吧，會跟小孩說，養你的錢都我出的所以小孩什麼都要聽自己的」、「這跟生育率無關，這個是選錯人」。

有網友認為，「完全不敢沒收入，有什麼爭執只要對方一說家裡的錢都是他出的，就完全沒有話語權，加上無業那麼多年，萬一離婚了能找什麼工作？不要靠別人養比較好，自己要經濟獨立，不然很可怕」、「所以不婚不生自己賺錢養活自己是比較好，我找不到結婚生子的好處」。

有網友則表示，「選錯人的最佳示範，我覺得以前能好好工作都要感謝賢內助，讓我不用煩惱小孩跟家事還有其他雜事，所以我一直認為錢是我們夫妻兩人一起賺來的」、「我不覺得在家持家的家庭主婦很廢，反而覺得能做家庭主婦的人其實都很偉大，因為持家真的沒想像中的那麼爽、還得犧牲自己的職涯、遇到不好的對象還被看低，我薪水是全給家庭，雙方都能知道金流，讓我老婆安心顧家、我則安心賺錢」。

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